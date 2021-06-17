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17 июня 2021 года 16:03
Новость о дивидендах госкомпаний нейтральна для Сбербанка, ВТБ и АЛРОСА - Альфа-банк
Новость о решении правительства обязать госкомпании направлять на дивиденды более 50% скорректированной чистой прибыли нейтральна для Сбербанка, ВТБ и "АЛРОСА", говорится в аналитическом материале Альфа-банка. "Правительство обязало госкомпании направлять на дивиденды более 50% скорректированной чистой прибыли. В свете этого видим существенный потенциал роста дивидендных ожиданий в отношении акций "Интер РАО", которые будут вынуждены пересмотреть коэффициент дивидендных выплат с 25% до 50%, что, вероятно, вызовет переоценку акций компании. "Интер РАО", судя по всему, вынуждена будет увеличить свои дивидендные выплаты уже с 2021г, несмотря на продолжительные тяжбы с Минфином, позволившие компании выплатить 25% по итогам 2020г.", - отмечает аналитик банка Никита Блохин. При этом дивидендная политика "Совкомфлота" также должна претерпеть соответствующие изменения, полагает эксперт, в то время как текущая практика соответствует нашим оптимистичным ожиданиям (предусматривают долгосрочную дивидендную доходность на уровне примерно 8,4% при текущих котировках). Также Блохин отмечает потенциально позитивное влияние этих изменений на "Башнефть", "ОАК" и "Аэрофлот", которые зафиксировали 25% как минимальный уровень дивидендных выплат, в соответствии со своими дивидендными политиками. По мнению эксперта, среди крупных госкомпаний новость по поводу поправок к базе для расчета дивидендов в целом нейтральна для банков (Сбербанк и ВТБ), поскольку подход государства к дивидендам финансовых институтов существенно отличается от компаний реального сектора. Учитывая, что валютные переоценки и переоценка ценных бумаг (которые подлежат коррекции при нынешних требованиях к базе для расчета дивидендов) скорее относятся к регулярным, нежели к разовым статьям отчета о прибылях и убытках, а выплата и размер дивидендных выплат напрямую увязывается с требованиями к достаточности капитала, подход банков к базе для расчета дивидендов, вероятно, будет отличаться. "Тем не менее новость позитивна для "Роснефти", чья прибыль за 2020г существенно пострадала от неденежных статей, в том числе от обесценения активов и значительных колебаний валютного курса. Если вышеупомянутые корректировки будут учтены при расчёте дивидендов (так, они уже учитываются в дивидендной базе "Газпрома"), прозрачность и предсказуемость последующих дивидендных выплат существенно улучшится, что может оказать поддержку настрою инвесторов в отношении компании", - указывает аналитик Альфа-банка. Закрывая пятерку крупнейших компаний с государственным участием, Блохин подчеркивает, что новость нейтральна для "АЛРОСА", которая, несмотря на минимальные выплаты в размере 50% чистой прибыли по МСФО, выплачивает дивиденды непосредственно из СДП, который обычно выше или сопоставим с показателями чистой прибыли компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГОСКОМПАНИИ-ДИВИДЕНДЫ-ПРОГНОЗ
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