"Финам" открыл торговую идею: покупать акции JPMorgan с целью $174

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целевой ценой $174 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: $148, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Накануне прошло заседание ФРС, на котором американский регулятор озвучил прогнозы по повышению ключевой ставки ранее предварительно ожидавшегося срока, что позитивно повлияет на процентный доход американских банков", - отмечают аналитики "Финама".

"С точки зрения теханализа бумага движется в рамках растущего тренда. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $174. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $148 риск на портфель составит 0,52%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,2", - указывают эксперты инвесткомпании.

JPMorgan Chase & Co. - американский финансовый холдинг, входящий в большую четверку банков США. Оперирует в таких направлениях, как потребительский и общественный банкинг (Consumer & Community Banking), корпоративный и инвестиционный банкинг (Corporate & Investment Bank), коммерческий банкинг (Commercial Banking) и управление активами (Asset Management).

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