Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4170-4230п в четверг - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4170-4230 пунктов в течение торговой сессии в четверг, говорится в комментарии старшего аналитика "Фридом Финанс" Анны Пильгуновой.

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка продемонстрировал умеренный отскок от исторического максимума. Впрочем, индикатор RSI по-прежнему указывает на относительную силу покупателей, а MACD остается на положительной территории, поэтому восходящее движение может продолжиться. Ближайшей целью для "быков" выступает уровень 4300 пунктов, а поддержка располагается на отметке 4170 пунктов", - пишет эксперт инвесткомпании.

Также Пильгунова отмечает, что мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно отрицательную динамику как продолжение слабой торговой сессии накануне.

"В среду стали известны решения FOMC, принятые в ходе заседания 15-16 июня. Как и ожидалось, ключевая ставка была сохранена на уровне 0-0,25%. При этом регулятор по-прежнему считает прогресс прививочной кампании одним из основных факторов восстановления экономики. Однако риторика ФРС в определенной степени приобрела "ястребиный" характер: были представлены ожидания по двукратному повышению ставки в 2023г (каждый раз на 0,25%). Кроме того, был пересмотрен прогноз на 2021г по росту ВВП (7% против 6,5% ранее) и инфляции (базовая - 3% против 2,2%)", - напоминает аналитик "Фридом Финанс".

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