Растут риски взлета цены нефти - Julius Baer

Растут риски взлета цены нефти, хотя нефтяной рынок находится в заключительной фазе своего цикла, отмечается в комментарии главного экономиста и руководителя исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer Норберта Рюкера.

"Существует риск взлета цен на нефть, но мы все еще считаем, что нефтяной рынок находится в заключительной фазе своего цикла. Обстановка на нефтяном рынке, похоже, остается "бычьей". Вчерашняя официальная статистика по рынку нефти США свидетельствует о фундаментальной силе. Нефтехранилища опустошаются, активность нефтеперерабатывающих заводов возвращается к нормальному уровню, потребление бензина приближается к историческим максимумам, а импорт растет на фоне медленного роста внутреннего производства", - пишет Рюкер.

Соединенные Штаты, безусловно, остаются самым важным потребителем нефти, и эта сильная динамика спроса, таким образом, корректирует глобальный баланс и поддерживает цены на нефть. Более того, настроение, похоже, становится более "бычьим", и различные наблюдатели прогнозируют более выраженный скачок цен в ближайшие месяцы.

"Цикл настроений, т.е. как позиционирование на фьючерсном рынке переходит от "медвежьего" к "бычьему" и наоборот, был менее выражен в последнее время и, вероятно, может стать более "бычьим". Сокращение запасов в хранилищах и настроение рынка, вероятно, станут движущими силами для последнего резкого повышения цен на нефть. Мы придерживаемся нашего конструктивного прогноза и считаем, что цены на нефть могут превысить наши ближайшие ценовые ориентиры", - указывает стратег банка.

Рюкер также сохраняет длинную позицию на рынке, утвержденную в конце прошлого лета. "Тем не менее, нынешние цены создают основу для разворота. Активность производителей сланцевой нефти в США преодолела точку, когда производство переходит от стагнации к росту, что должно стать заметным в ближайшее время. Для потребителей и стран-импортеров цены приближаются к экономически болезненным уровням. За этим может последовать политическое давление на нефтяные страны с целью ускорить ослабление ограничений на поставки", - резюмирует эксперт Julius Baer.

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