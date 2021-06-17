Сохраняется возможность индивидуального подхода к определению дивидендов госкомпаний - "Атон"

Правительство РФ сохраняет возможность индивидуального подхода к определению дивидендов госкомпаний, отмечается в комментарии "Атона".

Эксперты напоминают, что в текущей версии распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным, 50% от чистой прибыли закрепляется в качестве минимального коэффициента выплат для госкомпаний (против не менее 25% в более ранней версии), а также изменен порядок расчета дивидендной базы, исключающий неденежные статьи. Новое регулирование вступит в силу с 1 июля.

"Хотя большинство госкомпаний уже распределяет в качестве дивидендов 50% от чистой прибыли, правительство решило официально унифицировать регулирование, что мы считаем в целом позитивным для рынка. В то же самое время мы подчеркиваем, что данный указ имеет оговорку "если иное не определенно правительственным указами", что означает, что возможность индивидуального подхода к определению дивидендов сохраняется", - указывают аналитики "Атона".

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