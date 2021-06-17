Рынок акций РФ утром просел вслед за миром на новостях от ФРС, вырос Акрон на новостях о buyback

Москва. 17 июня. Рынок акций РФ утром в четверг скорректировался вниз на фоне ухудшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть просела к $74 за баррель) на новостях от Федрезерва США, также игроки фиксируют прибыль после успешного саммита глав США и России; выросли акции "Акрона" на новостях о buyback.

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 3815,74 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1659,26 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,3%.

Доллар просел до 72,44 рубля (-0,13 рубля).

Президент России Владимир Путин рассказал, что договорился со своим американским коллегой Джо Байденом о взаимном возвращении послов в столицы двух стран. Путин в целом оценил переговоры с американским коллегой Джо Байденом как конструктивные: в них не было враждебности, имело место желание сблизить позиции с обеих сторон. Россия и США осознают свою ответственность в вопросах стратегической стабильности, страны договорились начать консультации по кибербезопасности, а также о дальнейшей судьбе СНВ-3.

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2,3%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,6%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (-0,1%).

Подорожали акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, утренний внешний фон можно оценить как слабо негативный, рынки в основном напуганы изменениями в ожиданиях ФРС по ставке.

Нефть Brent просела, но держится выше $74 за баррель, что может намекать на восстановление восходящей динамики. Потери в меди и никеле составляют менее 2% - Китай пока лишь на словах угрожает реализацией стратегических резервов. От рынка акций РФ ожидается легкая негативная динамика в начале дня.

Отечественный рынок акций накануне смог показать рост на фоне спокойной риторики после переговоров президентов РФ и США в Женеве, а также относительно дорогой нефти. Агентство Fitch Ratings улучшило прогнозы по российской экономике, и лишь китайские новости немного испортили настроения участникам торгов - власти КНР озвучили план реализации стратегических запасов промышленных металлов для борьбы со спекулятивным ростом цен.

По итогам саммита в Женеве российский глава Владимир Путин сообщил, что переговоры прошли в конструктивном ключе. Во-вторых, стороны приняли совместное заявление по стратегической стабильности, подтвердив приверженность принципу, согласно которому "в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана". РФ и США также продолжат консультации о совместных действиях в сфере кибербезопасности. Иными словами, прорывными заявления это не назовешь, но завязавшийся диалог уже дарит надежду на сокращение геополитической напряженности между двумя странами.

Хорошие новости пришли от "Газпрома": цены на спот-рынке газа в Европе достигли $360 за 1000 кубометров и имеют тенденцию к дальнейшему росту на фоне слабой заполняемости ПХГ. Текущие цены на $100 превышают февральские максимумы, когда на континенте наблюдались крайне низкие температуры. Отставание заполняемости на текущий момент составляет около 33 млрд кубометров по сравнению с темпами заполняемости в прошлом году. Из 66 млрд кубометров, забранных в прошлом сезоне, восстановлено всего 13,6 млрд кубометров.

Агентство Fitch улучшило прогноз роста российской экономики на 2021 год до 3,7% с ожидавшихся ранее 3,3%. Экономика РФ во втором полугодии вырастет на 5,5% в годовом выражении, прогнозирует Fitch. Агентство по-прежнему прогнозирует, что рост российской экономики замедлится до 2,7% в 2022 году и до 2,0% в 2023 году, что все еще выше долгосрочного тренда для РФ.

Вновь становится открытым вопрос о том, в каком объеме будут выплачивать дивиденды госкомпании, включая упорствующую электроэнергетику. Новое распоряжение правительства предписывает госкомпаниям руководствоваться необходимостью направлять на выплату дивидендов не менее 50% прибыли за год, рассчитанной по данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО. Документ вступает в силу с 1 июля 2021 года. Предыдущее распоряжение устанавливало минимальную планку дивидендов для госкомпаний не менее 25% чистой прибыли, отмечает Кочетков.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что просадка рынка акций не будет глубокой и продолжительной.

Заседание ФРС и пресс-конференция Джерома Пауэлла прошли без особых сюрпризов, но тем не менее привели к началу коррекции американского рынка акций. Пауэлл заявил, что регулятор может начать обсуждать вопрос сворачивания стимулирующих мер уже на ближайших заседаниях, если американская экономика продолжит уверенно расти. Кроме того, сократились общие ожидания членов ФРС начала повышения ставки. Этих новостей вполне хватило, чтобы перегретый и торгующийся у исторических максимумов американский рынок пошел вниз.

На рынке акций хуже рынка выглядят акции металлургов и золотодобытчиков из-за снижения металлов и золота. Однако стоит подбирать бумаги золотодобытчиков на среднесрочную перспективу, золото скоро может вернуться в район $1900 за унцию.

В целом никакого повода для паники нет. Рынку нужна была небольшая коррекция, и без заявлений Пауэлла была бы придумана другая причина для снятия перекупленности и фиксации прибыли. Но распродажи вряд ли будут глубокими и продолжительными: новые доллары продолжают поступать в американскую экономику, и их нужно куда-то вкладывать. Иная картина сложилась с рублем, который начал снижаться по факту встречи Путина с Байденом. Как и ожидалось, никакого прорыва в отношениях между Россией и США не предвидится, но то, что Байден был на пресс-конференции очень вежлив и дипломатичен в высказываниях относительно России и Путина, можно расценить как хороший сигнал, считает Антонов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, разворот нефти вниз произошел после заседания ФРС США на фоне укрепления доллара. Глава ФРС заявил о том, что регулятор может начать обсуждение сворачивания стимулов на следующих заседаниях - это может означать более сильный доллар США и более дорогую нефть для держателей других валют. Коррекция нефти может оказаться временной, поскольку уверенность в сильном спросе в летний период по-прежнему велика. В то же время сейчас потенциал для снижения еще есть, так что диапазон $70-72 за баррель Brent выглядит вполне достижимым, считает эксперт.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, после встречи лидеров США и России возможны две волны фиксации прибыли по факту события. Первую волну "быки" выкупят, а вторую - могут не суметь.

Национальное управление по продовольственным и стратегическим запасам Китая планирует продавать медь, алюминий, цинк и другие национальные резервы партиями, чтобы обеспечить стабильность поставок и низкие цены. Рынок металлов вошел в режим коррекции, медь вошла в понижательный канал.

В Федрезерве США 13 из 18 представителей регулятора прогнозируют двойное повышение ставки в 2023 году - это более "ястребиная" позиция, чем на предыдущем заседании. Из всех сырьевых товаров лучше всего пока чувствует себя нефть, которая остается в зоне "быков". Заседание ОПЕК+ состоится 1 июля. Министр энергетики Саудовской Аравии заявил на конференции, что осторожный подход ОПЕК+ к возобновлению поставок абсолютно оправдан. Поддержка для Brent находится на уровне $73 за баррель.

В четверг в США ожидается статистика Минтруда по занятости. В связи с разбалансировкой сырьевых рынков на рынке акций РФ в ближайшие дни можно ожидать усиления турбулентности, что подарит трейдерам новые возможности. Итоги встречи Путина и Байдена вполне позитивны, потому что остановят деградацию отношений США и России. Заморозят на низком уровне, но дальнейшего ухудшения не будет. Вероятно, война санкций перейдет в режим "паузы". Американская сторона считает встречу "не конфронтационной", и это уже позитив в текущих непростых условиях, считает Верников.

В США в среду индексы акций просели на 0,3-0,8% после оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых и полагает, что это будет целесообразным "до тех пор, пока условия на американском рынке труда не будут соответствовать понятию ФРС о полной занятости", а инфляция не достигнет 2%. При этом темпы повышения потребительских цен могут превысить 2% на некоторое время.

Федрезерв также сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд (в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд) "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

При этом регулятор повысил прогноз роста ВВП США и потребительских цен в 2021 году. Теперь ожидается, что американская экономика увеличится на 7% по итогам текущего года против ожидавшихся в марте 6,5%. В 2022 году предполагается рост ВВП страны на 3,3%, что совпало с прежним прогнозом. Подъем в 2023 году оценивается в 2,4% против 2,2% ранее. Ожидания относительно повышения потребительских цен (индекс PCE) в 2021 году повышены до 3,4% с 2,4%, в следующем - до 2,1% с 2%, в 2023 году - до 2,2% с 2,1%.

Безработица, как и ожидалось ранее, в текущем году снизится до 4,5%. Оценка на 2022 год пересмотрена до 3,8% с 3,9%. Прогноз на 2023 год остался без изменения - 3,5%, на долгосрочную перспективу - 4%.

Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе традиционной пресс-конференции после окончания встречи заявил, что представители ФРС на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов. Он отметил, что время такого шага остается неопределенным, пишет The Wall Street Journal.

В четверг в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%, гонконгский индекс Hang Seng растет на 0,2%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,3%).

На нефтяном рынке цены в четверг корректируются вниз на фоне укрепления доллара после новостей от ФРС США; цена Brent находится на $0,6 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $74,19 за баррель (-0,3% и +0,5% в среду), июльская цена WTI - $71,95 за баррель (-0,3% и +0,04% накануне).

Накануне Brent поднималась к рубежу $75 за баррель на данных Минэнерго США о существенном сокращении запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-4%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-3,2%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-2,2%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-1,9%).

Подорожали "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (+9,1%), акции ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+4,1%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (+4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4%).

Выросли акции "Акрона" (+1,4%, до 6042 рубля) на фоне известий, что совет директоров одобрил buyback 4 млн 53,4 тыс. акций (10% уставного капитала) по цене 6050 руб. за бумагу. Общая сумма выкупа может составить 24,5 млрд рублей. Заявки на участие принимаются с 8 июля по 6 августа включительно. Оплата акций будет произведена не позднее 21 августа.

Цель buyback - выкупить и в дальнейшем погасить квазиказначейский пакет акций, что позволит упростить структуру владения компанией, пояснил "Интерфаксу" председатель совета директоров "Акрона" Александр Попов. "За счет buyback мы хотим убрать из структуры владения консолидированные на "Дорогобуже" (MOEX: DGBZ) квазиказначейские акции, это около 8% уставного капитала. Планов выкупать весь free float у нас нет", - сказал он.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 16,24 млрд рублей (из них 3,07 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 2,87 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,59 млрд рублей на акции "Норникеля").