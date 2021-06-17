Рубль продолжит движение к уровню 70,5 руб./$1 в ближайшее время - Банк "Открытие"

Рубль продолжит движение к уровню 70,5 руб./$1 в ближайшее время, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.

"Итоги встречи Д. Байдена и В. Путина оказались в целом позитивными - ровно настолько, насколько могли, - подчеркивает эксперт. - Заявления лидеров не противоречили друг другу и в целом соответствовали духу realpolitik, который предполагает приоритет прагматического подхода в вопросе построения двусторонних отношений. Заявления американского президента не содержали каких-либо угроз или моментов, имеющих отношение к российской экономике или санкциям против России. Скорее наоборот, он смягчал провокационные вопросы журналистов. При этом стороны наметили векторы развития сотрудничества в области стратегической и кибербезопасности".

Прошедшая встреча, как и ПМЭФ-2021, оставила, скорее, положительное впечатление для рынков, считает Петроневич. Снижение уровня воспринимаемых рисков будет благоприятствовать укреплению российской валюты со стороны и счета текущих операций, и притока спекулятивного капитала. Эксперт банка ожидает, что в ближайшее время российская валюта продолжит движение к следующему уровню сопротивления - 70,5 руб./$1.

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