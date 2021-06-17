Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать акции "Газпрома" с целью 325 руб. за штуку, говорится в обзоре банка.

"Мы позитивно смотрим на перспективы "Газпрома" в этом году и полагаем, что результаты могут быть даже сильнее прогнозных, учитывая позитивную ценовую конъюнктуру на рынке газа и рост поставок. Мы повысили целевой ориентир по акциям "Газпрома" до 325 руб., рекомендуем покупать", - отмечают аналитики ПСБ.

Эксперты напоминают, что "Газпром" улучшил прогноз по "чистый долг/EBITDA" по итогам 2021г до 1,6-1,8х. На конец 2020г этот показатель составлял 2,6х, по итогам первого квартала он сократился до 2,1х. Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов на брифинге в среду сообщил, что первоначально в бюджет компании на текущий год заложено соотношение 2х. Однако сильные результаты первого квартала и оперативные данные за пять месяцев позволяют ожидать "существенного улучшения показателей к концу года". Зампред "Газпрома" отметил, что концерн ожидает в 2021г роста EBITDA на 50% - до $30 млрд.

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