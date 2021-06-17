Рубль, вероятно, останется в диапазоне 72-73 руб./$1 в четверг - ПСБ

Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 72-73 руб./$1 в течение торговой сессии в четверг, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Монастыршина.

"Давление на рубль и валюты ЕМ в среду оказал пересмотр прогнозов ФРС по ставке. Обновленный прогноз предполагает повышение ставки на 50 б.п. в 2023г, тогда как на предыдущем заседании большинство голосовало за неизменность ставки как минимум до 2024г. Джером Пауэлл сообщил, что представители ФРС на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов. Ожидаемое ужесточение монетарной политики США способствовало укреплению доллара по отношению к валютам развитых и развивающихся стран. Евро подешевел на 1,1%, британский фунт - на 0,7%, валюты Мексики и ЮАР - на 1,8%, турецкая лира - на 0,6%. Курс рубля по отношению к евро в среду укрепился до 87,1 (+0,5%), отыгрывая снижение геополитической премии. Учитывая внешний фон, в четверг для рубля актуальным видим диапазон 72-73 руб./$1", - отмечает Монастыршин.

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