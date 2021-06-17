Хуже рынка в четверг будут акции металлургов и золотодобытчиков - "Алор Брокер"

Хуже рынка в четверг будут акции металлургов и золотодобытчиков, полагает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Главное мировое событие среды - заседание ФРС и последующая пресс-конференция ее главы Джерома Пауэлла, прошло без особых сюрпризов, но тем не менее привело к началу коррекции американского рынка акций. ФРС ожидаемо оставила ставку и объем программы выкупа бумаг без изменений, но Пауэлл заявил, что регулятор может начать обсуждать вопрос сворачивания стимулирующих мер уже на ближайших заседаниях, если американская экономика продолжит уверенно расти. Кроме того, сократились общие ожидания членов ФРС начала повышения ставки", - отмечает эксперт.

Данные новости, по его мнению, не очень хорошие, но и особого негатива в них нет. Однако их вполне хватило для того, чтобы перегретый и торгующийся у исторических максимумов американский рынок пошел вниз. Резко взлетел курс доллара (пара евро-доллар торгуется на отметке 1,20), уронив цены на биржевые товары. В район 1800 долларов за тройскую унцию обвалилось золото, которое уже в четверг с утра начало отскок.

"Все говорит о том, что первую половину торгов в четверг мы проведем в "красной" зоне, - резюмирует Антонов. - Хуже рынка будут акции металлургов и золотодобытчиков. Последние рекомендуем подбирать на среднесрочную перспективу. Золото очень скоро вернется в район 1900 долларов. Нефть не очень сильно отреагировала на укрепление доллара, и торгуется сейчас чуть выше 74 долларов за баррель. Поэтому "нефтянка" сильно не просядет".

Эксперт "Алор Брокер" в целом не видит никакого повода для паники. "Рынку нужна была небольшая коррекция, и если бы Пауэлл вообще бы вчера молчал, была бы придумана другая причина для снятия перекупленности и фиксации прибыли. Но распродажи вряд ли будут глубокими и продолжительными: новые доллары продолжают поступать в американскую экономику и их нужно куда-то вкладывать", - прогнозирует Антонов.

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