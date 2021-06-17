Котировки нефти продолжат продвижение к отметке $75/барр. до конца недели - ПСБ

Котировки нефти продолжат продвижение к отметке $75 за баррель до конца недели, говорится в комментарии эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Цены на нефть чуть снизились на фоне укрепления доллара по итогам заседания Федрезерва, где регулятор дал понять, что может поднять ставки быстрее ожиданий. Тем не менее, неплохие данные от Минэнерго США не позволили нефти пойти сильно ниже. Так, запасы сырой нефти снизились на 7,4 млн барр. на фоне максимальной загрузки НПЗ (92,6%) с января 2020 г. Запасы бензинов выросли на 2 млн барр., а запасы дистиллятов сократились на 1 млн барр. Поставки нефтепродуктов, прокси спроса, восстановились до 20,6 млн барр./день, при этом 4-недельная средняя всего на 6% ниже, чем в этот же период в 2019 г. То есть, ситуация со спросом в ходе автомобильного сезона действительно улучшается, что пока будет обуславливать оптимизм инвесторов относительно сырья и удерживать цены на нефть на высоких уровнях. Мы полагаем, что Brent на этой неделе продолжит попытки идти к $75+/барр.", - пишет Крылова.

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