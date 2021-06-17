Утренние прогнозы: торги акциями РФ в четверг начнутся со снижения

Аналитики отмечают, что внешний фон перед стартом торгов в четверг слабо негативный - рынки напуганы изменениями в ожиданиях ФРС по ставке. И без того готовый к коррекции фондовый рынок России начнет торговый день со снижения. Хуже рынка будут акции металлургов и золотодобытчиков.

BCS Express (Василий Карпунин): "Внешний фон в четверг утром для нашего рынка складывается слабый внешний фон. Снижаются фьючерсы на сырьевые товары и ключевые западные индексы. Участникам рынка не очень понравился тот факт, что члены ФРС пересмотрели прогнозы по повышению ключевой ставки, сместив их на более ранние сроки, чем ожидалось. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет немного ниже уровня закрытия среды".

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,1-0,5%, в районе 3810-3825 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3800, 3780 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3840, 3850 п. После умеренно негативного открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее состояние внешнего фона пока не настолько тревожно, чтобы стимулировать усиленные распродажи в акциях российских компаний".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Рынки напуганы изменениями в ожиданиях ФРС по ставке. Индекс доллара повышался более чем на 0,2% до 91,34 п. Ожидаем от российского рынка лёгкой негативной динамики в начале дня".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): Первую половину дня мы проведем в "красной" зоне. Хуже рынка будут акции металлургов и золотодобытчиков. Последние рекомендуем подбирать на среднесрочную перспективу. Золото очень скоро вернется в район 1900 долларов. Нефть не очень сильно отреагировала на укрепление доллара, и торгуется сейчас чуть выше 74 долларов за баррель. Поэтому нефтянка сильно не просядет. В целом же не видим никакого повода для паники. Рынку нужна была небольшая коррекция,но распродажи вряд ли будут глубокими и продолжительными: новые доллары продолжают поступать в американскую экономику и их нужно куда-то вкладывать".