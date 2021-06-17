17 июня 2021 года 09:30
Утренние прогнозы: торги акциями РФ в четверг начнутся со снижения
Аналитики отмечают, что внешний фон перед стартом торгов в четверг слабо негативный - рынки напуганы изменениями в ожиданиях ФРС по ставке. И без того готовый к коррекции фондовый рынок России начнет торговый день со снижения. Хуже рынка будут акции металлургов и золотодобытчиков.
BCS Express (Василий Карпунин): "Внешний фон в четверг утром для нашего рынка складывается слабый внешний фон. Снижаются фьючерсы на сырьевые товары и ключевые западные индексы. Участникам рынка не очень понравился тот факт, что члены ФРС пересмотрели прогнозы по повышению ключевой ставки, сместив их на более ранние сроки, чем ожидалось. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет немного ниже уровня закрытия среды".
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,1-0,5%, в районе 3810-3825 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3800, 3780 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3840, 3850 п.
После умеренно негативного открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее состояние внешнего фона пока не настолько тревожно, чтобы стимулировать усиленные распродажи в акциях российских компаний".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России слабо негативный. Рынки напуганы изменениями в ожиданиях ФРС по ставке. Индекс доллара повышался более чем на 0,2% до 91,34 п. Ожидаем от российского рынка лёгкой негативной динамики в начале дня".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): Первую половину дня мы проведем в "красной" зоне. Хуже рынка будут акции металлургов и золотодобытчиков. Последние рекомендуем подбирать на среднесрочную перспективу. Золото очень скоро вернется в район 1900 долларов.
Нефть не очень сильно отреагировала на укрепление доллара, и торгуется сейчас чуть выше 74 долларов за баррель. Поэтому нефтянка сильно не просядет. В целом же не видим никакого повода для паники. Рынку нужна была небольшая коррекция,но распродажи вряд ли будут глубокими и продолжительными: новые доллары продолжают поступать в американскую экономику и их нужно куда-то вкладывать".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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17 июня 2021 года 19:50
Москва. 17 июня. Доллар немного снижается, евро демонстрирует намного более заметное ослабление на "Московской бирже" в четверг вечером, разница в их динамике обусловлена итогами заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, состоявшегося накануне. Рубль уверенно растет к бивалютной корзине, отыгрывая, в том числе, ослабление геополитических рисков после переговоров глав РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, состоявшихся также в среду. читать дальше
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"Правительство обязало госкомпании направлять на дивиденды более 50% скорректированной... читать дальше
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17 июня 2021 года 15:55
Москва. 17 июня.Доллар лишь немного снижается, евро демонстрирует более заметное падение на "Московской бирже" в четверг днем, разница в их динамике обусловлена итогами заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, состоявшегося накануне. Рубль растет к бивалютной корзине, отыгрывая, в том числе, ослабление геополитических рисков после переговоров глав РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, состоявшихся также в среду. читать дальше
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17 июня 2021 года 15:39
ТБ Мои Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции FMC Corporation с целевой $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 6 месяцев, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной платформы.
Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг:
- Рост продаж. Высокие цены на с/х... читать дальше
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17 июня 2021 года 15:04
Спрос на защитные активы является доминирующим фактором роста цен на золото и серебро, и он должен ослабнуть на фоне благоприятных экономических перспектив в средне- и долгосрочной перспективе, полагает руководитель исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer Карстен... читать дальше
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17 июня 2021 года 14:33
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"Накануне прошло заседание ФРС, на... читать дальше
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17 июня 2021 года 14:01
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целью 6400 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,4%, стоп-приказ: 5200 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Ритейлер "Магнит" приступил к... читать дальше
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17 июня 2021 года 13:32
Sber CIB рекомендует покупать акции "М.Видео" с целевой ценой 800 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 18%, говорится в аналитическом материале инвестбанка.
По мнению экспертов Sber CIB, у бумаг "М.Видео" была низкая ликвидность, но недавно группа "Сафмар"... читать дальше
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