Фондовый рынок США снизился после заседания ФРС, Brent - $74,17 за баррель

Фондовый рынок США снизился после заседания Федрезерва. Фондовые индексы АТР меняются разнонаправленно. Цены на нефть снижаются на фоне укрепления доллара, Brent - $74,17 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду после оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По итогам заседания, прошедшего 15-16 июня, ФРС сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Решение совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Федрезерв сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд, в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд, "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

"Прогресс в вакцинации снизил распространение COVID-19 в Соединенных Штатах. На фоне этого прогресса и сильной политической поддержки индикаторы экономической активности и занятости укрепились. Сектора, наиболее серьезно затронутые пандемией, остаются слабыми, но демонстрируют улучшение", - отмечается в сообщении.

ФРС повысила прогноз роста ВВП США и потребительских цен в 2021 году. Теперь ожидается, что американская экономика увеличится на 7% по итогам текущего года против ожидавшихся в марте 6,5%. В 2022 году предполагается рост ВВП страны на 3,3%, что совпало с прежним прогнозом. Подъем в 2023 году оценивается в 2,4% против 2,2% ранее. Экономический прогноз на долгосрочную перспективу сохранен на уровне 1,8%.

Ожидания относительно повышения потребительских цен (индекс PCE) в 2021 году повышены до 3,4% с 2,4%, в следующем - до 2,1% с 2%, в 2023 году - до 2,2% с 2,1%. Оценка инфляции в США на долгосрочную перспективу сохранена на уровне 2%. Прогноз роста потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PCE) на этот год повышен до 3% с ранее ожидавшихся 2,2%, на 2022 год - до 2,1% с 2%, на 2023 год - сохранен на уровне 2,1%.

Безработица, как и ожидалось ранее, в текущем году снизится до 4,5%. Оценка на 2022 год пересмотрена до 3,8% с 3,9%. Прогноз на 2023 год остался без изменения - 3,5%, на долгосрочную перспективу - 4%.

Опубликованный по итогам июньского заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок - показывает, что все 18 руководителей американского ЦБ ожидают в 2021 году сохранения базовой процентной ставки в текущем диапазоне (0-0,25% годовых). Семеро из них полагают, что ставка может быть поднята в 2022 году, а увеличения ставки в 2023 году ждет большинство - 13 человек.

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что ставка останется в текущем диапазоне в этом и следующем году, на конец 2023 года будет составлять около 0,6% годовых (в марте изменения с нынешних значений не ожидалось) и в долгосрочной перспективе будет повышена до 2,5% годовых.

По словам старшего рыночного стратега Prudential Куинси Кросби, которую цитирует The Wall Street Journal, инвесторы расценили заявление ФРС как более "ястребиное", чем ожидалось.

Данные министерства торговли США, опубликованные в среду, показали, что число домов, строительство которых было начато в стране в мае, увеличилось на 3,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,572 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в апреле количество новостроек составляло 1,517 млн (падение за месяц на 12,1%), а не 1,569 млн (снижение на 9,5%), как было объявлено ранее. Средний прогноз аналитиков предполагал рост в прошлом месяце на 2,5% с объявленного прежде апрельского уровня, сообщает Trading Economics.

Между тем индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в мае подскочил на 11,3% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальные темпы роста с сентября 2011 года. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 10,7%, сообщает Trading Economics.

Акции американской Oracle Corp. (SPB: ORCL) по итогам торгов в среду подешевели на 5,6%. Один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения в четвертом финансовом квартале увеличил чистую прибыль на 29%, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы аналитиков. Однако давление на бумаги компании оказали планы руководства увеличить расходы на развитие подразделения "облачных" услуг.

Котировки бумаг разработчика онлайн-платформы видеоигр Roblox Corp. упали на 8% после публикации смешанных финансовых результатов за прошлый месяц. Число ежедневно активных пользователей компании достигло 43 млн человек в мае, увеличившись на 28% в годовом выражении, но снизившись на 1% по сравнению 43,3 млн в апреле.

Бумаги американской First American Financial Corp., специализирующейся на титульном страховании, потеряли в цене 2%. Компания согласилась заплатить $487,6 тыс. для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США относительно несоблюдения мер информационной безопасности, которое привело к публикации конфиденциальных данных пользователей.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка снизился на 265,66 пункта (0,77%) и составил 34033,67 пункта, завершив третий день подряд в минусе. Ранее в ходе торгов он коснулся сессионного минимума на уровне 33917,11 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 22,89 пункта (0,54%) - до 4223,7 пункта.

Nasdaq Composite, колебавшийся между ростом и снижением в течение сессии, потерял 33,17 пункта (0,24%) и составил 14039,68 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются без единой динамики на торгах в четверг.

Инвесторы оценивают итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершилось в среду.

"Послание ФРС рынкам, вероятно, оказалось более "ястребиным", чем ожидали многие", - говорит эксперт IG Еаp Цзюнь Жун, которого цитирует MarketWatch. В то же время он полагает, что различные точки зрения членов совета управляющих ФРС говорят о том, что "многое по-прежнему будет зависеть от того, как будет восстанавливаться экономика".

Японский индекс Nikkei 225 к 8:02 МСК опустился на 0,99%.

На этой неделе инвесторы также ждут итогов заседания Банка Японии, которые будут подведены в пятницу.

В лидерах падения котировок находятся бумаги Komatsu Ltd. (-5,2%), Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. (-3,9%) и Takara Holdings Inc. (-3,3%).

Рыночная стоимость производителя потребительской электроники Sony Group Corp. уменьшилась на 2,4%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - на 1,95%.

Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. опустилась на 1,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:10 МСК поднялся на 0,04%, тогда как гонконгский Hang Seng вырос на 0,18%.

Наибольший подъем в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже демонстрируют акции BYD Co. Ltd. (+5,7%), Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. (+5,3%) и Geely Automobile Holdings Ltd. (+3,8%).

Котировки бумаг производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. растут на 0,7%, одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan - на 0,9%.

Акции интернет-гигантов Tencent Holdings и Alibaba Group Holding теряют в цене 0,4% и 0,2% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:08 МСК снизился на 0,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,1%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 2,3%.

Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. снизилась на 1,04%, бумаги Kia Corp. подешевели на 1,5%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:11 МСК опустился на 0,35%.

Уровень безработицы в Австралии, скорректированный с учетом сезонного фактора, составил 5,1% в мае, свидетельствуют официальные статданные. Значение показателя стало минимальным с февраля 2020 года. Месяцем ранее показатель находился на уровне 5,5%, и эксперты не ожидали его изменения, согласно Trading Economics.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto сократилась на 1,3% и на 1,5% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах в четверг на фоне укрепления доллара после заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

В то же время падение котировок ограничивают данные о существенном сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:20 МСК в четверг составляет $74,17 за баррель, что на $0,22 (0,3%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,4 (0,5%) - до $74,39 за баррель, достигнув максимума закрытия с апреля 2019 года, по данным Dow Jones Market Data.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,95 за баррель, что на $0,2 (0,28%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в среду стоимость этих контрактов увеличилась на $0,03 (0,04%) - до $72,15 за баррель, что является максимальной отметкой с 10 октября 2018 года.

Аналитики связывают динамику цен с укреплением доллара, которое, как говорит рыночный стратег IG Джун Ронг Ип, спровоцировали "ястребиные" сигналы с последнего заседания ФРС, завершившегося 16 июня.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов в четверг 0,27%.

Между тем поддержку рынку оказывают опубликованные в среду данные министерства энергетики США, согласно которым запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 7,36 млн баррелей, до 466,67 млн баррелей. Снижение запасов сырья зафиксировано четвертую неделю подряд. Резервы бензина выросли на 1,95 млн баррелей и составили 242,98 млн баррелей, а дистиллятов - сократились на 1,02 млн баррелей, до 136,19 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали снижения запасов нефти на 4,2 млн баррелей, отсутствие изменений резервов бензина и рост запасов дистиллятов на 200 тыс. баррелей.

Очередное резкое сокращение запасов нефти в США свидетельствует о том, что "спрос значительно опережает предложение", отмечает главный рыночный стратег Blue Line Futures Филип Стрейбл, слова которого приводит MarketWatch.