Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг, скорее всего, в небольшом минусе - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, в небольшом минусе, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Внешний фон в четверг утром для нашего рынка складывается слабый внешний фон. Снижаются фьючерсы на сырьевые товары и ключевые западные индексы. Участникам рынка не очень понравился тот факт, что члены ФРС пересмотрели прогнозы по повышению ключевой ставки, сместив их на более ранние сроки, чем ожидалось. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи пройдет немного ниже уровня закрытия среды", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Тем не менее, Карпунин полагает, что волна снижения может быть кратковременной. "Каких-то критичных рисков сейчас не наблюдается. Американский регулятор продолжит QE, что позволит купировать смену настроений после снятия накопленной перекупленности. В преддверии заседания ФРС американский и в целом глобальные индексы акций торговались на абсолютных исторических максимумах и выглядели перегретыми, так что локальная коррекция может иметь место", - подчеркивает аналитик BCS Express.

На взгляд Карпунина, с точки зрения теханализа по индексу Мосбиржи общая тенденция остается растущей, однако временное снижение вполне допустимо. Ключевая область поддержки, защищающая от выхода из растущего тренда, расположена достаточно далеко - около 3610-3630 п. Это на 5,5% ниже текущих уровней. Слома этих трендовых поддержек пока не ожидается.

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