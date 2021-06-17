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17 июня 2021 года 09:03

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут продолжить снижение

Москва. 17 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг могут продолжить умеренное снижение вслед за ухудшением общемировой конъюнктуры из-за фиксации прибыли игроками по факту состоявшихся важных событий - саммита глав США-РФ и заседания Федрезерва США, полагают аналитики.

Президент России Владимир Путин рассказал, что договорился со своим американским коллегой Джо Байденом о взаимном возвращении послов в столицы двух стран. Путин в целом оценил переговоры с американским коллегой Джо Байденом как конструктивные: в них не было враждебности, имело место желание сблизить позиции с обеих сторон. Россия и США осознают свою ответственность в вопросах стратегической стабильности, страны договорились начать консультации по кибербезопасности, а также о дальнейшей судьбе СНВ-3.

В США в среду индексы акций просели на 0,3-0,8% после оглашения итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС ожидаемо сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 0-0,25% годовых и полагает, что это будет целесообразным "до тех пор, пока условия на американском рынке труда не будут соответствовать понятию ФРС о полной занятости", а инфляция не достигнет 2%. При этом темпы повышения потребительских цен могут превысить 2% на некоторое время.

Федрезерв также сообщил, что продолжит ежемесячно выкупать активы на общую сумму $120 млрд (в том числе US Treasuries на $80 млрд и ипотечные бонды на $40 млрд) "до достижения существенного прогресса в движении к целям максимальной занятости и ценовой стабильности".

При этом регулятор повысил прогноз роста ВВП США и потребительских цен в 2021 году. Теперь ожидается, что американская экономика увеличится на 7% по итогам текущего года против ожидавшихся в марте 6,5%. В 2022 году предполагается рост ВВП страны на 3,3%, что совпало с прежним прогнозом. Подъем в 2023 году оценивается в 2,4% против 2,2% ранее. Ожидания относительно повышения потребительских цен (индекс PCE) в 2021 году повышены до 3,4% с 2,4%, в следующем - до 2,1% с 2%, в 2023 году - до 2,2% с 2,1%.

Безработица, как и ожидалось ранее, в текущем году снизится до 4,5%. Оценка на 2022 год пересмотрена до 3,8% с 3,9%. Прогноз на 2023 год остался без изменения - 3,5%, на долгосрочную перспективу - 4%.

Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе традиционной пресс-конференции после окончания встречи заявил, что представители ФРС на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов. Он отметил, что время такого шага остается неопределенным, пишет The Wall Street Journal.

На этом фоне вновь выросли доходности 10-летних UST - утром в четверг показатель поднялся до 1,58% годовых, хотя до заявлений ФРС доходность находилась ниже 1,5%.

В четверг в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite теряет 0,1%, гонконгский индекс Hang Seng растет на 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 0,3%).

На нефтяном рынке цены утром в четверг корректируются вниз на фоне укрепления доллара после новостей от ФРС США. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 8:55 МСК составила $74,15 за баррель (-0,3% и +0,5% в среду), июльская цена WTI - $71,96 за баррель (-0,3% и +0,04% накануне).

Накануне Brent поднималась к рубежу $75 за баррель на статданных о существенном сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду возросла почти вдвое по отношению ко вторнику и вышла на средние значения - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,591 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,546 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 16 июня снизился на 0,13% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,07 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,11%, опустившись до 718,48 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Роснефть 002Р-04" (-0,59%), "Сбербанк-001Р-SBER18" (-0,57%) и "Сбербанк-001Р-SBER12" (-0,46%), а в лидерах роста - облигации "Почта России-001Р-10-боб" (+0,49%), "РУСАЛ Братск-БО-002Р-01" (+0,19%) и "СистемаАФК-1P-19-боб" (+0,15%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) полностью разместила выпуск облигаций серии 001Р-20 на 7 млрд рублей со сроком обращения 15 лет и офертой через 3 года по ставке на уровне 7,85% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте 8,08% годовых. Сбор заявок прошел 9 июня.

ГК "Автодор" 21 июня начнет размещение выпуска облигаций серии 002Р-10 на 500 млн рублей. Срок обращения выпуска - 27 лет, облигации будут размещаться по закрытой подписке. Круг потенциальных приобретателей: Минфин РФ и кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты. Облигации будут размещаться в рамках программы серии 002Р объемом 45 млрд 99 млн 900 тыс. рублей.

"Газпром" (MOEX: GAZP) планирует до конца года разместить все облигации в рамках программы бессрочных облигаций на 150 млрд рублей. Все привлеченные средства будут направлены на программу газификации.

ООО "РЕСО-Лизинг" установило ставку 1-го купона облигаций серии БО-П-15 на 7 млрд рублей на уровне 7,5% годовых. По выпуску предусмотрена выплата одного купона, его длительность составит 106 дней. Погашение выпуска и выплата купона состоится 1 октября текущего года. Сбор заявок на выпуск прошел 15 июня, премаркетинг данного выпуска эмитент не проводил. Техразмещение запланировано на 17 июня.

АО "Атомэнергопром" ("дочка" "Росатома") установило ориентир доходности 5-летних "зеленых" облигаций серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей в размере премии не выше 100 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на сроке 5 лет. Компания планирует провести сбор заявок на выпуск 22 июня, техразмещение запланировано на 25 июня.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 13-14-го купонов облигаций 35-й серии в размере 5,91% годовых. Компания разместила 35-ю серию облигаций на 15 млрд рублей в июле 2015 года. Ставки 1-2-го купонов установлены в размере 12,4% годовых. Ставки 3-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 1% годовых.

ООО "Солид-лизинг" установило ставку 13-20-го купонов облигаций серии БО-001-1 на уровне 13% годовых. Компания разместила 5-летний выпуск объемом 200 млн рублей в июле 2018 года. Ставка с 1-го по 4-й купон установлена на уровне 13%, 5-12-го купонов - 13,5% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 3 августа.

ЗАО "Ламбумиз" установило ставки 25-60-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 9,5% годовых. Выпуск объемом 120 млн рублей был размещен июле 2019 года сроком на 5 лет по ставке 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По займу 9 июля предстоит исполнение оферты. Выпуск размещен по открытой подписке в рамках программы компании объемом до 1 млрд рублей. В рамках 50-летней программы облигации смогут размещаться сроком до 5 лет. Предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты выплат 55-го, 57-го, 59-го и 60-го купонов будет погашено по 25% от номинальной стоимости.


Опубликовано: /Финмаркет/
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