Котировки евробондов РФ в среду лишь слегка меняются в ожидании новых драйверов к движению

Москва. 16 июня. Котировки выпусков российских еврооблигаций демонстрируют в среду лишь незначительные изменения, цены большинства американских казначейских обязательств (US Treasuries) также почти не меняются по отношению к предыдущему торговому дню. Как следствие, суверенные спреды довольно стабильны к доходности базовых активов.

Участники рынка находятся в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США (15-16 июня). По итогам встречи руководства регулятора, помимо традиционного заявления о ставке и объеме выкупа активов, будут опубликованы экономические прогнозы, а также ожидания относительно дальнейшей динамики процентных ставок.

При этом инвесторы полагают, что ФРС не станет давать сигналы о планах постепенного сокращения объема выкупа облигаций ранее, чем в августе-сентябре текущего года.

Кроме того, инвесторы находятся в ожидании итогов переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, проходящих в настоящий момент в Женеве. По их завершении лидеры обеих стран проведут отдельные пресс-конференции.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК уменьшилась на 0,7 базисного пункта по отношению к закрытию вторника и составила 115,314% от номинала, что соответствует доходности 1,684% годовых (повышение на 0,1 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась за день на 0,781 базисного пункта и составила 100,809% от номинала (доходность подросла на 0,6 базисного пункта и составила 0,019% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился за день на 0,5 пункта, составив 165,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году поднялись на 3,2 базисного пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 133,002% от номинала (доходность опустилась на 0,2 базисного пункта - до 3,687% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 0,4 базисного пункта - до 128,083% от номинала (доходность уменьшилась на 0,1 базисного пункта, до 3,68% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году опустились в цене на 1,5 базисного пункта, до 114,036% от номинала (доходность увеличилась на 0,2 базисного пункта и составила 1,771% годовых), а с погашением в 2023 году увеличились в стоимости на 0,3 базисного пункта, до 108,844% от номинала, что соответствует доходности 0,886% годовых (снижение на 0,6 базисного пункта к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году опустился на 3,5 базисного пункта - до 125,022% от номинала (доходность увеличилась на 0,2 базисного пункта - до 3,738% годовых), а бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 10,2 базисного пункта - до 112,125% от номинала, что соответствует доходности 2,094% годовых (повышение на 0,2 пункта к предыдущему дню).

"В преддверии заседания ФРС в среду не наблюдаем существенных изменений кривой доходности казначейских облигаций США, хотя на длинной части кривой наблюдается небольшое снижение доходностей. В сегменте российских государственных еврооблигаций изменение доходности в целом также не является существенным. Поскольку как с российской, так и с американской стороны в последнее время поступали сигналы об отсутствии высокого оптимизма относительно встречи двух лидеров, рынку в настоящий момент может быть достаточно отсутствия резкого негатива по итогам встречи для поддержания относительного спокойствия. Что же касается заседания ФРС, то полагаем, что риторика регулятора, скорее всего, не претерпит кардинальных изменений и существующие стимулы пока останутся в силе. Однако оказать влияние на рынок может изменение прогнозов регулятора", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов.