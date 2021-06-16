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16 июня 2021 года 19:30

Рынок акций РФ в среду подрос на ожиданиях итогов саммита глав США-РФ, упал ММК после отсечки дивидендов

Москва. 16 июня. Рынок акций РФ в среду прервал техническую нисходящую коррекцию и завершил основные торги ростом индексов на ожиданиях оптимистичных итогов саммита глав США и России в Женеве; динамика blue chips оказалась смешанной, просели бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" после отсечки на бирже дивидендов.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3829,67 пункта (+0,2%, днем индекс опускался в район 3800 пунктов), индекс РТС - 1679,02 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 3,7%.

Доллар просел до 71,81 рубля (-0,37 рубля).

Саммит РФ-США, проходивший в Женеве, завершён, заявили в пресс-службе Кремля в среду вечером. О факте завершения переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в пресс-службе сообщили, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

На пресс-конференции президент РФ Владимир Путин по итогам саммита сообщил, что были достигнуты договоренности с президентом США Байденом о возвращении послов РФ и США на места их работы.

Подорожали расписки Ozon (MOEX: OZON) (+2,3%), акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,2% "префы").

Акции "Газпром нефти" в среду подогрели корпоративные новости - компания в среду ввела в промышленную эксплуатацию Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) с потенциалом добычи 1,7 млн тонн нефти и 8 млрд куб. м газа, о чем сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии запуска месторождения.

Кроме того, накануне акционеры "Газпром нефти" на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за весь 2020 год в размере 10 рублей на акцию в дополнение к уже выплаченным за 9 месяцев 2020 года 5 рублям на акцию.

Подешевели акции "ММК" (-3,7%, до 64,53 рубля; дивиденды за IV квартал 2020 года - 0,945 рубля на акцию, за I квартал 2021 года - 1,79 рубля на акцию), также просели бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,9%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,9%), бумаги "Московской биржи" (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,4%), "Газпрома" (-0,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

"Газпром" (MOEX: GAZP) улучшил прогноз по "чистый долг/EBITDA" по итогам 2021 года до 1,6-1,8х, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов на брифинге в среду. На конец 2020 года этот показатель составлял 2,6х, по итогам первого квартала он сократился до 2,1х. Зампред "Газпрома" также отметил, что концерн ожидает в 2021 году роста EBITDA на 50% - до $30 млрд.

Кроме того, добыча природного газа "Газпрома" за 5,5 месяцев 2021 года выросла по отношению к аналогичному периоду 2020 года на 17,2% - до 241,4 млрд кубометров, сообщило управление информации концерна. Экспорт газа "Газпрома" в дальнее зарубежье за 5,5 месяцев вырос на 26,7% - до 92,3 млрд кубометров.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин, глобальные площадки демонстрируют разнонаправленную динамику, что отражает неопределенность, связанную с итогами заседания ФРС (21:00 МСК) и последующей пресс-конференцией ее главы (21:30 МСК); нефть переписала многомесячные вершины благодаря статданным о ее запасах в США.

От Федрезерва не ожидают изменений сверхмягкой монетарной политики. Тем не менее, на фоне ускорения инфляции в США ФРС может дать сигнал о предполагаемом моменте начала ужесточения денежно-кредитных условий. Если инвесторы посчитают, что это произойдет слишком рано, это может спровоцировать довольно серьезное и продолжительное снижение рынков.

Для рынка акций РФ дополнительным фактором, способным вызвать сильные движения, выступает встреча президентов России и США. Ее итоги могут заложить основу для дальнейшего сближения сторон по ключевым вопросам, что будет позитивно воспринято инвесторами. Если же она закончится без явных свидетельств стремления к улучшению двухсторонних отношений, это способно существенно разочаровать участников российского рынка и вызвать серьезные распродажи рублевых активов, считает Бабин.

Начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков также отмечает рост нефти (Brent впервые с апреля 2019 года превысила $74 за баррель) благодаря статистике по уровню запасов в США. Азиатские рынки просели на фоне статистики по экономике Китая, которая по некоторым показателям оказалась хуже ожиданий. Темпы роста промпроизводства в Поднебесной составили в мае 8,8% в годовом выражении против прогноза роста до 9%. Также рынки не обрадовала информация о вспышке коронавируса в крупном порту Шэньчжэне.

В фокусе внимания инвесторов остается встреча президентов США и России, а также решение ФРС по ставке. В целом, вечером возможно повышение рыночной волатильности как на мировых фондовых площадках, так и российском рынке, считает аналитик.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), американская сторона неоднократно высказывала стремление к стабилизации отношений с Россией, и позитивные итоги встречи (в частности, ослабление дипломатических ограничений) могут ощутимо снизить санкционную премию. В то же время представители России считают, что особого прорыва в отношениях двух стран не будет, и отсутствие прогресса по результатам встречи может разочаровать инвесторов, что негативно скажется на российских активах.

Доходности американских 10-летних казначейских бумаг находятся вблизи 1,5% годовых, рынки ждут реакцию Федрезерва на недавнюю статистику по инфляции. Впрочем, пока ожидается, что регулятор продолжит придерживаться мягкой риторики, отмечая, что инфляционный всплеск - это временное явление. Рынок ожидает, что сворачивать программу покупки активов ФРС начнет лишь в начале 2022 года, а пока регулятор продолжит аккуратно подготавливать рынок к таким действиям. Глава Федрезерва Джером Пауэлл, вероятнее всего, пока не станет призывать к разговорам о сворачивании программы QE, а мнение других членов ФРС рынок увидит лишь через три недели после публикации протокола заседания.

В целом инвесторы уже во многом подготовлены к очередным сигналам о неизбежности сворачивания программы выкупа активов, и реакция будет лишь умеренно негативной. Федрезерв также должен представить свои экономические прогнозы, и рынок будет особенно следить за ожиданиями регулятора по инфляции. Подтверждение ожиданий "мягкости" ФРС может умеренно поддержать спрос на "риск", однако неожиданное ужесточение риторики усилит опасения скорого сворачивания программы QE и окажет давление на фондовые площадки. Ожидания дальнейшего восстановления спроса на нефть подогревают котировки сырья, как и данные о сокращении нефтяных запасов в США, отмечают эксперты банка "Санкт-Петербург".

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, даже нейтральные итоги женевской встречи будут для рынка позитивом, так как будут означать ослабление внешнеполитических рисков, а ФРС США вряд ли существенно поменяет риторику в отношении денежной политики. Негативом для рынка выступает снижение цен промышленных металлов на фоне дальнейшего ухудшения отношений США и Китая.

Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США опустилась до 1,49% годовых. Все это говорит о том, что рынок не ждет ужесточения риторики ФРС, а больше рассчитывает на уверенность американского регулятора во временном характере инфляционного всплеска. Однако могут быть даны подсказки о том, когда может стартовать сокращение количественных мер, или ФРС начнет об этом задумываться.

Нефть продолжает дорожать на фоне восстановления спроса, отсутствия результатов переговоров по ядерной сделке с Ираном и снижения запасов в США. В Индии, где ситуация выходила из-под контроля в мае, спрос на бензин в I половине июня восстановился на 13% относительно первой половины мая, а на дизельное топливо - на 15%. Китай объявил о том, что откроет стратегические резервы промышленных металлов, чтобы сбить цены на рынке. Ранее власти КНР предупреждали производителей и поставщиков о недопустимости рыночных спекуляций, отмечает Кочетков.

В среду в Азии индексы акций также снизились (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite потерял 1,1%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,8%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC 40 растут на 0,2%, DAX просел на 0,1%), стабильны индексы в США (индекс S&P 500 просел на 0,03%, Nasdaq подрос на 0,1%).

Темпы роста розничных продаж в Китае продолжили замедляться в мае 2021 года, показатель вырос слабее ожиданий аналитиков. Розничные продажи увеличились на 12,4% в годовом выражении после апрельского роста на 17,7%, аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 13,6%, по данным Trading Economics и The Wall Street Journal. Рост розничных продаж был зафиксирован десятый месяц подряд.

Объем промпроизводства в КНР в прошлом месяце повысился на 8,8% в годовом выражении после подъема на 9,8% в апреле. Это самые медленные темпы роста за пять месяцев. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали показатель на уровне 9%, респонденты WSJ прогнозировали показатель на уровне 8,8%.

В США число новостроек в мае выросло на 3,6% к апрелю - до 1,572 млн домов при прогнозах роста на 2,5%. Согласно пересмотренным данным, в апреле количество новостроек составило 1,517 млн (падение за месяц на 12,1%), а не 1,569 млн (снижение на 9,5%), как было объявлено ранее, сообщает Trading Economics.

Американский ЦБ подведет итоги заседания в среду. По итогам встречи руководства регулятора, помимо традиционного заявления о ставке и объеме выкупа активов, будут опубликованы экономические прогнозы, а также ожидания относительно дальнейшей динамики процентных ставок. Эксперты полагают, что ФРС не станет давать сигналы о планах постепенного сокращения объема выкупа облигаций ранее, чем в августе-сентябре текущего года.

При этом точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, - может показать, что все 18 руководителей ЦБ ожидают по крайней мере одного повышения ставки в 2023 году, прогнозирует более половины респондентов Bloomberg.

Нефть в среду растет на статистике о запасах сырья в США на прошлой неделе; цена Brent поднялась в район $75 за баррель и к 18:50 МСК находилась на $1,15 выше уровня суточной давности. Стоимость августовских фьючерсов на Brent составила $74,83 за баррель (+1,1% и +1,6% накануне), июльская цена WTI - $72,79 за баррель (+0,9% и +1,8% во вторник).

По данным Американского института нефти, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 11 июня, упали на 8,5 млн баррелей.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 7,36 млн баррелей (ожидалось снижение на 2,5-4,2 млн), запасы бензина выросли на 1,95 млн баррелей (ожидалось снижение на 1 млн), резервы дистиллятов сократились на 1,02 млн баррелей (ожидался рост на 0,2-0,5 млн баррелей).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "GTL" (+14,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+12,9%), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (+7,9%), "префы" ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+5,6%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+3%), акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+2,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-10,9%), "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-7,7% и -5,6% "префы"), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-3,8%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-3,1%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-2,5%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 87,66 млрд рублей (из них 16,11 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 10,55 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,77 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").

рк мв

MOEX$#&: AFKS, AFLT, ALRS, BSPB, CHMF, DIOD, FESH, GAZP, GMKN, HHRU, HYDR, IRAO, KAZT, KRKO, LKOH, MAGN, MGNT, MOEX, MVID, NLMK, NVTK, OZON, PLZL, PMSB, POLY, ROSN, RUAL, SBER, SIBN, SNGS, SVAV, TATN, TCSG, TGKD, TTLK, VJGZ, VTBR, YNDX

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Опубликовано: /Финмаркет/
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