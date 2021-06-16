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16 июня 2021 года 15:25

Рубль днем укрепляется к доллару и евро в ожидании позитива по итогам российско-американского саммита

Москва. 16 июня. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели - переговоров глав РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, а также заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке.

Курс доллара США составил 72,02 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 16,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,27 руб./EUR1, подешевев на 28 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 21,7 копейки - до 78,88 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 17 июня на 20,05 копейки, до 72,0323 руб./$1, и увеличил курс евро на 14,26 копейки, до 87,3536 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка подрастает к доллару и евро на ожидании ключевых событий недели - переговоров глав РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, а также заседания ФРС США по ставке.

У Москвы и Вашингтона есть общие вопросы для обсуждения, но есть и разногласия, заявил президент США Джо Байден в начале переговоров. "Встречаться лицом к лицу всегда полезно. Мы пытаемся определить, где у нас есть общие интересы, а там, где у нас есть разногласия, мы можем сделать все для того, чтобы профессионально и предсказуемо обсуждать вопросы", - сказал он.

Президент Путин, в свою очередь, поблагодарил своего американского коллегу за инициативу провести саммит в Женеве. "Господин президент, хочу поблагодарить вас за вашу инициативу сегодняшней встречи", - сказал российский глава государства. Он также выразил надежду, что встреча будет продуктивной.

По протоколу в целом на саммит отведено пять часов. Совместной пресс-конференции по итогам не предусматривается, президенты пообщаются с прессой по отдельности по завершении саммита.

Проблематика российско-американских переговоров слишком обширна, чтобы ее можно было полностью обсудить за 4-5 часов переговоров президентов двух стран, поэтому они будут общаться столько, сколько посчитают необходимым, между тем заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Также никто не фиксирует время для президентов. Это будет абсолютно их выбор. Главное - это вопрос целесообразности. Повестка дня настолько обширна, что ее уплотнить в 4-5 часов переговоров чрезвычайно тяжело", - сказал он в эфире "Первого канала".

Согласно материалам, накануне распространенным кремлевской пресс-службой, на 13:15 по местному времени запланировано начало беседы президентов России и США - она состоится на первом этаже в библиотеке.

На 14:30 запланировано начало российско-американских переговоров в расширенном составе. В 16:15 начнется, как указано в материалах, вторая часть переговоров в расширенном составе. На 18:00 запланирована пресс-конференция президента РФ по итогам саммита.

В центре внимания инвесторов также находится заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое проходит 15-16 июня. По итогам очередной встречи руководства американского ЦБ, помимо традиционного заявления о ставке и объеме выкупа активов, будут опубликованы экономические прогнозы, а также ожидания относительно дальнейшей динамики процентных ставок.

Эксперты полагают, что ФРС не станет давать сигналы о планах постепенного сокращения объема выкупа облигаций ранее, чем в августе-сентябре текущего года.

"В среду в центре внимания будет встреча президентов РФ и США, итоговые пресс-конференции участников ожидаются к вечеру. Американская сторона неоднократно высказывала стремление к стабилизации отношений, и позитивные итоги встречи, в частности, ослабление дипломатических ограничений, могут ощутимо снизить санкционную премию. В то же время представители России считают, что особого прорыва в отношениях двух стран не будет, и отсутствие прогресса по результатам встречи может разочаровать инвесторов, что негативно скажется на российских активах. Предсказать итоги встречи невозможно, но на наш взгляд, результаты, скорее, будут умеренно позитивными, в связи с чем курс пары "доллар-рубль" может попробовать укрепиться в сторону 71,5 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Позитивный импульс в рубле может сохраниться по итогам встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии. Ожидается, что она продлится 4-5 часов. В результате, если геополитическая обстановка останется спокойной, рубль может протестировать уровень 71,5 за доллар. На этой отметке он может закрепиться вечером, если риторика ФРС США останется достаточно мягкой. Федрезерв, вероятно, повысит прогноз по инфляции на этот год и по ставке - на 2023 год, но продолжит подчеркивать, что всплеск инфляции носит временный характер и что сокращать покупку активов планируется плавно, а соответствующее решение не будет внезапным, вопрос будет обсуждаться в ближайшие месяцы", - говорят аналитики SberCIB Investment Research.

Цены на нефть повышаются в ходе торгов в среду на ожиданиях публикации отчета Минэнерго США об изменении запасов энергоносителей в стране на прошлой неделе.

При этом Brent торгуется около двухлетнего максимума, WTI - около максимальной отметки за последние три года, отмечает Trading Economics.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК повысилась на 0,43% - до $74,29 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 0,26% - до $72,31 за баррель.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы "черного золота" в США за неделю, завершившуюся 11 июня, упали на 8,5 млн баррелей. Если данные официально подтвердят, это будет максимальное сокращение с января, отмечает Bloomberg.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,2 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина не изменились, дистиллятов - выросли на 200 тыс. баррелей.

Еженедельный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране будет опубликован в среду в 17:30 МСК.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов немного подросли в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 5,58% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 5 б.п. - до 5,68% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 1 б.п. - до 5,79% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 2 б.п. каждая - до 6,23% и 6,47% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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