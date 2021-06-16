Диапазон цены акций Adidas в $280-284 интересен для долгосрочных покупок - BCS Express

Уровни котировок акций Adidas в диапазоне $280-284 за штуку, вероятно, интересны инвесторам для покупок бумаг на долгосрочную перспективу, говорится в комментарии BCS Express.

"Котировки акций компании до сих пор находятся ниже уровня в $317 за бумагу - максимум января 2020 года. В течение мая прошел уверенный импульс роста на недельном графике, а после него уже 4 недели продолжается откат котировок. Ближайшая область поддержки в $280-284 может быть интересной для наращивания длинных позиций. Сформированный импульс указывает на цель роста в зоне $340-345 (потенциал +17-19% с текущих уровней)", указывает эксперт инвесткомпании Андрей Мамонтов.

Аналитик BCS Express отмечает, что по итогам 2020 года продажи Adidas уменьшились до $24 млрд (-16% г/г). Согласно консенсус-прогнозу, к концу 2021 года ожидается рост выручки на 9%.

Прибыль по итогам 2020 года снизилась до $510 млн, а в 2021 году ожидается рост до $1,79 млрд (+250%), но прогнозируемое значение все равно чуть меньше результатов 2019 года - к этим уровням компания планирует вернуться в 2022 году, обращает внимание Мамонтов.

Также эксперт отмечает, что Adidas столкнулась с более медленными, чем ожидалось, темпами открытия магазинов в Европе - в марте текущего года возобновили работу менее 50% торговых точек. В то же время продажи растут на всех мировых рынках, особенно в Китае, где карантинные ограничения были сняты раньше: темпы роста составляют 156%.

"Учитывая конкуренцию с Nike в Китае, ожидается замедление продаж в следующих финансовых кварталах. Важно помнить, что сильное восстановление роста продаж и прибыли связано с низкой базой 2020 года", - пишет эксперт инвесткомпании.

Adidas - немецкий производитель товаров для спорта и спортивного образа жизни, выпускает продукцию под брендами Reebok, Adidas Golf, Runtastic. В управлении находится розничная сеть из 2500 магазинов.

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