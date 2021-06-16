"Фридом Финанс" рекомендует держать акции Oracle с прогнозной ценой $76,4

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции Oracle Corp. с прогнозной ценой на уровне $76,4 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы оцениваем результаты Oracle за второй квартал года в целом положительно: динамика выручки оказалась выше ожиданий, менеджмент дал сильный прогноз на полный год, а также сделал акцент на увеличении инвестиций. Как следствие, повышаем прогноз по росту финансовых показателей на следующие два года, принимая во внимание возможное усиление спроса в результате восстановления экономики. Полагаем, что давление на маржинальность будет непродолжительным, однако это является фактором неопределенности для инвесторов. Мы повышаем целевую цену до $76,4 за бумагу, рекомендация - "держать", - указывает старший аналитик Михаил Степанян.

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