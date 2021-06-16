GDR X5 станут интересны для среднесрочных инвестиций при закреплении выше 2420 руб. - "Велес Капитал"

Бумаги X5 Retail Group станут интересны для инвесторов на среднесрочную перспективу при закреплении выше уровня в 2420 рублей за штуку, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Расписки X5 Retail Group в среду, очевидно, поддерживали поступившие накануне новости о намерении компании в текущем году создать совместное предприятие по развитию цифровых бизнесов с последующим привлечением финансовых партнеров, - отмечает эксперт инвесткомпании. - С технической точки зрения, бумаги X5 Retail Group еще не выбрались из долгосрочного нисходящего тренда, а об улучшении среднесрочных перспектив можно будет говорить при закреплении выше сопротивления 2420 руб. ADX дневного графика, с одной стороны, указывает на преобладание "быков" на рынке, но с другой говорит о том, что их сила не так велика. При пробое 2335 руб. возможен скачок к 2420 руб., а сохранение краткосрочных "лонгов" остается актуальным до закрепления ниже 2250 руб."

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