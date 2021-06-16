Закрытие торгов индекса Мосбиржи в среду пройдет, вероятно, в диапазоне 3815-3845п - "Фридом Финанс"

Возможно техническое восстановление рынка акций во второй половине торгов в среду, диапазон индекса Мосбиржи на закрытие составляет 3815-3845 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

Индекс Мосбиржи снижался в первой половине торгов в среду в рамках динамики на американских фондовых площадках и вопреки продолжающемуся повышению нефтяных котировок, констатирует аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Александр Осин.

Внимание рынка приковано к текущему заседанию ФРС. Если исходить из статистики фьючерсов на федеральные фонды, начало цикла повышения ставок ожидается инвесторами в 2023 году. Как следствие, программа QE должна быть свернута уже в 2022 году, однако руководство ФРС пока по-прежнему указывает на сохранение текущей политики в среднесрочном периоде, отмечает Осин.

"Лучше рынка" торгуются компании ТЭК на фоне роста нефтяных котировок, указывает эксперт "Фридом Финанс". "Дополнительную поддержку бумагам "Газпром нефти" оказала информация о прогнозируемом увеличении добычи углеводородов в 2021 году на 2-3%, что, впрочем, уже отражено в рыночных оценках справедливой стоимости компании. При этом фактором, оказывающим давление на котировки "Газпром нефти", является снижение прироста прибыли: по итогам 2020 года компания получила чистую прибыль по МСФО в размере более 117 млрд руб., а по данным отчета за первый квартал 2021 года чистый финансовый результат составил лишь 84 млрд руб." - отмечает аналитик инвесткомпании.

"Хуже рынка" выглядят бумаги "ФосАгро" и "Северстали", что, вероятно, связано с ожиданиями по увеличению расходов на снижение выбросов углекислого газа, а также возможным усилением усиления регуляторного давления на бизнес компаний, указывает Осин.

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