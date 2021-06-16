"Финам" рекомендует покупать акции Mastercard с целью $334,7

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции Mastercard Inc. с целевой ценой на уровне $334,7 за штуку на конец 2021 года, что предполагает потенциал роста 18,8%, отмечается в комментарии инвестиционной компании.

"Финпоказатели Masterсard по итогам 1К21 выглядят в целом неплохо. Несмотря на сохраняющиеся негативные последствия пандемии коронавируса, впервые за четыре последних квартала компании удалось продемонстрировать рост выручки. Однако опережающий рост операционных расходов, прежде всего, затрат на продвижение и маркетинг продуктов и услуг, привел к некоторому ослаблению показателей прибыли. При этом Masterсard остается одним из технологических лидеров в своей отрасли, инвестирует значительные средства в новые продукты и усовершенствование уже существующих. По прогнозам, объемы цифровых платежей в мире продолжат быстро расти, и Masterсard, учитывая широкий международный охват компании, останется главным бенефициаром этого тренда. Мы рекомендуем покупать акции Masterсard с целевой ценой на конец 2021г на уровне $434,7, потенциал роста составляет 18,8%", - пишут эксперты "Финама".

Mastercard - оператор одной из крупнейших международных платежных систем, действующей в 210 странах и объединяющей около 22 тыс. финансовых учреждений. Ежегодно в системе компании обрабатывается около 90 млрд финансовых транзакций, а общий объем проведенных платежей превышает $6 трлн в год.

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