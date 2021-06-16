BCS назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли АФК Система-001Р-13бо, РЕСО-Лизинг-06пбо, ГидроМашСервис-3бо, Ритейл Бел Финанс 01 и ЛК Европлан БО-03, отмечается в комментарии инвесткомпании.

"На наш взгляд, значительный подъем ключевой ставки и жесткая риторика регулятора существенно уменьшили неопределенность, хотя риски дальнейшего подъема ставки увеличились. Мы ожидаем, что как минимум в течение нескольких недель (до следующего заседания ЦБ и публикации данных по инфляции) может сохраняться достаточно спокойная ситуация. ОФЗ и корпоративные выпуски могут подняться с минимумов. Однако мы не исключаем также и фиксации прибыли на текущей неделе на фоне заседания ФРС и результатов саммита президентов США и России. На текущей неделе мы оставляем наш список топ-5 облигаций без изменений", - пишут эксперты.

АФК Система-001Р-13бо. "АФК "Система" - крупный многопрофильный холдинг, входит в список системообразующих предприятий, основным активом является МТС. Облигации "Системы" предлагают одну из самых высоких доходностей среди бумаги сопоставимых рейтингов при низких рисках дефолта и постепенном снижении долговой нагрузки", - отмечают аналитики инвесткомпании.

РЕСО-Лизинг-06пбо. "РЕСО-Лизинг" находится на 2 месте по объему лизинга легкового автотранспорта, по данным Эксперт РА за 2019 год, указывается в комментарии. Темпы роста в среднем выше рынка: лизинговый портфель (чистые инвестиции в лизинг) по итогам 2019 года увеличился на 51% г/г (до 44,6 млрд руб.), что, по данным Эксперт РА, обеспечило эмитенту 3 место по объему нового бизнеса в 2019 году. Высокая прибыльность (ROEA 27%, ROAA 7%) поддерживает комфортный (3,6х) уровень коэффициента долг/капитал, даже на фоне быстрого роста объема активов.

ГидроМашСервис-3бо. ГМС - машиностроительный и инжиниринговый холдинг, один из крупнейших в России производителей насосного оборудования и компрессоров для нефтегазовой отрасли, ЖКХ и энергетики. По мнению экспертов, значительный портфель заказов поддержит рост доходов в кратко- и среднесрочной перспективе. При невысоких потребностях в капитальных вложениях риски обслуживания долга выглядят невысокими.

"Ритейл Бел Финанс", 01. Компания является лидером в современном формате торговли в Белоруссии с долей 36%. Запас денежных средств на конец 2020 года покрывает погашения долга в 2021-22 гг. На взгляд экспертов инвесткомпании, валютные риски остаются повышенными, принимая во внимание высокую волатильность белорусского рубля, в котором номинирована практически вся выручка. В то же время 66% долга номинировано в долларах, а также в евро (своп рублевых обязательств).

ЛК "Европлан", БО-03. "Европлан" - многолетний лидер рынка автолизинга в России. Лизинговый портфель "Европлана" на 31.03.2021 превысил 98,1 млрд руб. (прирост +9,3% с начала 2021 года). Порядка 46,5% лизингового портфеля представлено легковым автотранспортом, 33,8% - коммерческим и 11,9% - самоходной техникой, 6,4% - LCV, 2,2% - автобусы. По мнению аналитиков BCS, лизинговый портфель хорошо диверсифицирован: компания в основном работает с малым и средним бизнесом. Эксперты оценивают качество портфеля как высокое.

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