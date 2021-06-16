"КИТ Финанс Брокер" рекомендует фиксировать прибыль в акциях "АЛРОСА" после вертикального роста на 25%, отмечается в обзоре инвесткомпании.

"Общий объём продаж алмазно-бриллиантовой продукции по итогам текущего периода увеличился в 9,1 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $365. Из которых, $346 млн пришлось на алмазное сырьё и $19 млн на бриллианты. Такой скачок обусловлен в основном эффектом низкой базы, когда продажи алмазной продукции в мае 2020 г. почти обнулились и составили всего $40 млн. Кроме этого, по словам менеджмента компании, продолжает сохраняться высокий спрос на продукцию "АЛРОСА" на всех ключевых рынках. Несмотря сильные результаты, мы рекомендуем фиксировать прибыль в акциях "АЛРОСА" после вертикального роста на 25%. Рекомендуем вернуться в акции компании после дивидендного гэпа", - пишет аналитик инвесткомпании Дмитрий Баженов.

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