Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью, упал ММК после отсечки дивидендов

Москва. 16 июня. Рынок акций РФ утром в среду подрос вслед за подорожавшей нефтью (Brent превысила $74 за баррель), в то время как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы в преддверии ключевых событий недели - саммита глав США-РФ и итогов заседания Федрезерва США; упали бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" после отсечки на бирже дивидендов.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3830,38 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1675,78 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,5%.

Доллар просел до 72,0 рубля (-0,19 рубля).

Президент РФ Владимир Путин в Женеве в среду проведет переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом: настало время "разгребать завалы" в российско-американских отношениях, положение дел "просто близко к критическому", считают в Кремле. Позитивным итогом саммита может стать возвращение послов РФ и США в Вашингтон и Москву. Начало беседы президентов России и США запланировано на 14:15 МСК, а финальная пресс-конференция президента РФ по итогам саммита ожидается в 19:00 МСК.

Подорожали акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,5%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+1,4%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1% и +0,3% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Московской Биржи" (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (-3,4%, до 64,74 рубля; дивиденды за IV квартал 2020 года - 0,945 рубля на акцию, за I квартал 2021 года - 1,79 рубля на акцию), также просели бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1,1%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, риски продолжения нисходящей коррекции по российским акциям велики.

В среду рынок ожидает итогов переговоров Байдена и Путина. Вряд ли на этой встрече лидеры двух стран сумеют договориться об улучшении отношений. Скорее всего, на пресс-конференции они отделаются общими уважительными словами, что уже будет не плохо. Отсутствие позитивных договоренностей вполне может стать поводом для усиления продаж перекупленных российских акций. Все понимают, что после встречи вероятность продолжения политических и экономических атак на Россию возрастет.

Далее важны будут слова главы ФРС США Джерома Пауэлла по поводу инфляции и сроков начала сворачивания мер количественного стимулирования экономики. Скорее всего, регулятор попытается успокоить рынки.

С рынка нефти исходит и еще одна угроза для российского рынка. Цены на нефть Brent на какое-то время могут уйти даже выше отметки $75 за баррель, но любой негатив вызовет коррекцию в район $73 за баррель. В последнее время российская нефтянка слабо откликалась на рост нефти и гораздо охотнее отреагирует на ее снижение. При снижении нефти стоит открывать "шорты" по "Роснефти". Бумага в последние дни выглядит очень слабо, похоже, в ней наметился какой-то крупный продавец, отмечает Антонов.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов полагает, что поддержку нефти оказывают ожидания восстановления мировой экономики и спроса на сырье. Прогнозы участников рынка с каждым днем становятся все более оптимистичными. Во вторник в ходе саммита FT Commodities Global Summit представители крупнейших нефтетрейдеров обозначили уверенный "бычий" взгляд на нефть.

"Может ли нефть вернуться к отметке более $100 за баррель? Конечно, это возможно, - заявил генеральный директор Gunvor Торбьерн Торнквист. - Существует риск того, что поставки углеводородов сократятся быстрее, чем это смогут компенсировать альтернативные источники энергии. Вот в чем настоящая опасность".

В целом, краткосрочный взгляд на нефть остается позитивным, хотя перекупленность нарастает, и при резкой перемене сантимента коррекция может быть динамичной. В среду в фокусе внимания будут итоги заседания ФРС США и официальная статистика по запасам в США от EIA, напомнил Галактионов.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, если отношения США и России перестанут деградировать, то это будет благом для мировой экономики.

Рынок акций РФ ранее долго рос на ожиданиях встречи лидеров США и России и по факту встречи может быть коррекция цен на акции. Вероятно, первую коррекцию "быки" выкупят, и индекс РТС превысит локальный максимум 1695 пунктов, а на выкуп второй коррекции сил "быков" может не хватить, и индекс РТС может откатиться в район поддержки 1580 пунктов. Пасторальная картина, когда почти каждый день индексы растут, закончится, начнется рынок "больших колебаний".

От встречи лидеров США и России ожидается снижение геополитической напряженности. Если отношения США и России перестанут деградировать, это станет позитивом для мировой экономики. С 14 июня вступили в силу новые санкции США против российских облигаций федерального займа (ОФЗ), и если после встречи глав США-РФ "санкционная война" возьмет паузу, это будет успехом, и финансовые рынки вздохнут с облегчением. Также для рынков важно заседание ФРС США - аппетит к риску у инвесторов перед заседанием снизился, и высокотехнологичный индекс Nasdaq не смог преодолеть максимумы февраля и апреля, отмечает Верников.

Индексы акций в США во вторник снизились на 0,2-0,8%, инвесторы сосредоточились на двухдневном заседании Федеральной резервной системы и оценивали новую порцию статистических данных.

В США во вторник вышла разнополярная статистика. Цены производителей в США (индекс PPI) в мае выросли на 0,8% к апрелю и на 6,6% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,5% и 6,2% соответственно. Розничные продажи в США в мае упали на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, эксперты в среднем прогнозировали менее значительное сокращение - на 0,8%, свидетельствуют данные Trading Economics. В то же время, промпроизводство в США в мае выросло на 0,8% при прогнозах роста на 0,6%. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июне сократился до 17,4 пункта при прогнозах снижения до 22,7 пункта с майских 24,3 пункта.

В среду в Азии индексы акций также снизились (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite потерял 1,1%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,8%), в Европе динамика смешанная (индексы CAC40, FTSE подросли на 0,2-0,3%, DAX просел на 0,1%), просели американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,1%).

Объем японского экспорта в мае увеличился на 49,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют официальные статданные. Темпы роста стали самыми высокими с апреля 1980 года. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 51,3% после подъема на 38% в апреле. Импорт увеличился на 27,9% при прогнозе роста на 26,6% после подъема на 12,8% в апреле.

Американский ЦБ подведет итоги заседания в среду. По итогам встречи руководства регулятора, помимо традиционного заявления о ставке и объеме выкупа активов, будут опубликованы экономические прогнозы, а также ожидания относительно дальнейшей динамики процентных ставок. Эксперты полагают, что ФРС не станет давать сигналы о планах постепенного сокращения объема выкупа облигаций ранее, чем в августе-сентябре текущего года.

При этом точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, - может показать, что все 18 руководителей ЦБ ожидают по крайней мере одного повышения ставки в 2023 году, прогнозирует более половины респондентов Bloomberg.

Нефть утром в среду продолжает подъем на данных Американского института нефти (API) о значительном снижении запасов в США на прошлой неделе; цена Brent находится на $0,7 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $74,36 за баррель (+0,5% и +1,6% накануне), июльская цена WTI - $72,46 за баррель (+0,5% и +1,8% во вторник).

API накануне сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 11 июня, упали на 8,5 млн баррелей. Если данные официально подтвердят, это будет максимальное сокращение с января, отмечает Bloomberg. По данным API, запасы бензина в стране выросли на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что выходящие в 17:30 МСК данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,2 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина не изменились, дистиллятов - выросли на 200 тыс. баррелей.

Рост нефтяных цен в этом месяце активизировался на фоне смягчения карантинных мер в ведущих экономиках мира благодаря вакцинации от коронавируса. Крупнейшие сырьевые трейдеры, включая Vitol и Glencore, считают, что цены на "черное золото" могут вернуться к $100 за баррель, пишет Financial Times.

Нефть не торговалась выше $100 за баррель с 2014 года, когда скачок добычи сланцевой нефти в США привел к концу "суперцикла" на рынке. В начале текущего века цены подскочили с $10 за баррель до более $100 за баррель в 2008 году благодаря спросу в Китае. Они в среднем составляли $100 за баррель в течение последующих шести лет.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+8,9%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+7,4%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+4% и +8,9% "префы").

Подешевели бумаги ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-5,6%), "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (-2,9%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,98 млрд рублей (из них 3,33 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,95 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,66 млрд рублей на акции "Норникеля").