Индекс Мосбиржи проведет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 3780-3875п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи будет торговаться в среду, скорее всего, в диапазоне 3780-3875 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российские фондовые индексы в начале основной сессии в среду, вероятно, не покажут существенных изменений в ожидании новостей со встречи президентов РФ и США, которые поступят во второй половине дня. Отсутствие явных сигналов сближения позиций представляет собой риск для отечественных акций и рубля, которые уже пытаются перейти к коррекции. Однако в ходе падения вторника рынку удалось снять краткосрочную перекупленность, что может создать базу для возвращения к повышению. Ориентир по индексу Мосбиржи на среду - 3780-3875 пунктов", - отмечает Кожухова в комментарии инвесткомпании.

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