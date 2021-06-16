Индекс Мосбиржи начнет торги в среду, скорее всего, в диапазоне 3825-3840п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду, скорее всего, в диапазоне 3825-3840 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,5%, в районе 3825-3840 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3810, 3800 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3850, 3870 пунктов. После умеренно позитивного открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Участники локальных торгов будут ожидать новостей по поводу предстоящей встречи президентов РФ и США", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Также эксперт отмечает, что во второй половине дня инвесторы и спекулянты будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Среди большого количества иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость, по мнению Манжоса, будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17:30 МСК).

Кроме того, в среду вечером будет принято решение по величине процентной ставки ФРС (21:00 МСК) и прозвучат комментарии на эту тему (21:30 МСК), напоминает аналитик "Алго Капитала".

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