Риски продолжения коррекции вниз на рынке акций РФ в среду велики - "Алор Брокер"

Риски продолжения коррекции вниз на российском рынке акций в среду велики, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Среда будет насыщена событиями. Сначала ждем итогов переговоров Путина и Байдена. Вряд ли на этой встрече лидеры двух стран сумеют договориться об улучшении отношений. Скорее всего, на пресс-конференции они отделаются общими уважительными словами, что уже будет неплохо. Отсутствие позитивных договоренностей вполне может стать поводом для усиления продаж перекупленных российских акций. Все понимают, что после встречи вероятность продолжения политических и экономических атак на Россию возрастет. Далее важны будут слова главы ФРС США Джерома Пауэлла по поводу инфляции и сроков начала сворачивания мер количественного стимулирования экономики. Скорее всего, регулятор попытается успокоить рынки", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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