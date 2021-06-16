Утренние прогнозы: позитив в начале торгов

Аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России в среду.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,5%, в районе 3825-3840 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3810, 3800 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3850, 3870 пунктов. После умеренно позитивного открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Участники локальных торгов будут ожидать новостей по поводу предстоящей встречи президентов РФ и США".

BCS Express (Василий Карпунин): "Старт торгов по индексу Мосбиржи в среду пройдет в небольшом плюсе".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Вероятно, что российский рынок акций попытается расти в начале торгового дня в среду за счёт сектора нефти и газа".