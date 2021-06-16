16 июня 2021 года 09:42
Утренние прогнозы: позитив в начале торгов
Аналитики прогнозируют позитивное начало фондовых торгов в России в среду.
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,5%, в районе 3825-3840 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3810, 3800 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3850, 3870 пунктов. После умеренно позитивного открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Участники локальных торгов будут ожидать новостей по поводу предстоящей встречи президентов РФ и США".
BCS Express (Василий Карпунин): "Старт торгов по индексу Мосбиржи в среду пройдет в небольшом плюсе".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Вероятно, что российский рынок акций попытается расти в начале торгового дня в среду за счёт сектора нефти и газа".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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16 июня 2021 года 19:30
Москва. 16 июня. Рынок акций РФ в среду прервал техническую нисходящую коррекцию и завершил основные торги ростом индексов на ожиданиях оптимистичных итогов саммита глав США и России в Женеве; динамика blue chips оказалась смешанной, просели бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" после отсечки на бирже дивидендов. читать дальше
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16 июня 2021 года 19:00
Москва. 16 июня. Котировки выпусков российских еврооблигаций демонстрируют в среду лишь незначительные изменения, цены большинства американских казначейских обязательств (US Treasuries) также почти не меняются по отношению к предыдущему торговому дню. Как следствие, суверенные спреды довольно стабильны к доходности базовых активов. читать дальше
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16 июня 2021 года 18:32
"Финам" рекомендует покупать акции SPDR S&P Bank ETF с целью $66,2 за штуку на конец 2021г, что предполагает потенциал роста 21%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.
"Биржевой фонд SPDR S&P Bank ETF инвестирует в акции американских финансовых компаний, делая акцент на региональные... читать дальше
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16 июня 2021 года 17:53
Акции Nike Inc. интересны инвесторам для покупок в настоящее время с целью увеличения длинных позиций в портфеле, говорится в комментарии BCS Express.
"С пика декабря 2020 года котировки акции снижались на 15%. На недельном графике уровень поддержки находится на отметке $128, рубежи сопротивления... читать дальше
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16 июня 2021 года 17:23
Аналитики "Финама" рекомендуют держать акции Freeport-McMoRan Inc. с прогнозной ценой $46 за штуку на июнь 2022 года, говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Мы снижаем рекомендацию по акциям Freeport-McMoRan до "держать" в связи с достижением предыдущей цели и ограниченным потенциалом... читать дальше
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16 июня 2021 года 16:56
Уровни котировок акций Adidas в диапазоне $280-284 за штуку, вероятно, интересны инвесторам для покупок бумаг на долгосрочную перспективу, говорится в комментарии BCS Express.
"Котировки акций компании до сих пор находятся ниже уровня в $317 за бумагу - максимум января 2020 года. В течение мая... читать дальше
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16 июня 2021 года 16:29
Котировки бумаг "Группы ЛСР" могут вырасти на 33% на горизонте года, сообщается в комментарии Sber CIB.
"В начале июня президент РФ В. Путин заявил, что программа льготной ипотеки будет продлена ещё на год. Это стало приятным сюрпризом - рынок ждал, что программа поддержки застройщиков завершится... читать дальше
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16 июня 2021 года 16:07
Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют держать акции Oracle Corp. с прогнозной ценой на уровне $76,4 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.
"Мы оцениваем результаты Oracle за второй квартал года в целом положительно: динамика выручки оказалась выше ожиданий, менеджмент дал... читать дальше
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16 июня 2021 года 15:45
Бумаги X5 Retail Group станут интересны для инвесторов на среднесрочную перспективу при закреплении выше уровня в 2420 рублей за штуку, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.
"Расписки X5 Retail Group в среду, очевидно, поддерживали поступившие накануне новости о... читать дальше
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16 июня 2021 года 15:25
Москва. 16 июня. Доллар и евро дешевеют на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании ключевых событий недели - переговоров глав РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, а также заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке. читать дальше
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16 июня 2021 года 15:24
Возможно техническое восстановление рынка акций во второй половине торгов в среду, диапазон индекса Мосбиржи на закрытие составляет 3815-3845 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".
Индекс Мосбиржи снижался в первой половине торгов в среду в рамках динамики на американских фондовых... читать дальше
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16 июня 2021 года 15:04
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lockheed Martin с целью $440 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: $370, говорится в комментарии инвесткомпании.
"Компания торгуется с форвардными P/E 13,5 и EV/EBITDA... читать дальше
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16 июня 2021 года 14:45
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 35,9 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,06%, стоп-приказ: 30,8 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.
"Согласно опубликованной... читать дальше
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16 июня 2021 года 14:22
"Финам" рекомендует покупать акции и ADS BP с целевой ценой 396,2 фунтов стерлингов и $34,23 соответственно на горизонте 12 мес., что предполагает потенциал роста 19,9% и 22,1% соответственно, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.
"BP plc. - один из крупнейших европейских... читать дальше
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16 июня 2021 года 13:57
Рубль может укрепиться до 71,5 руб./$1 при умеренно-позитивных итогах саммита в Женеве, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".
"Курс USD/RUB рос во вторник на укреплении доллара, а в среду он снижается на 0,2% и находится около 72 руб./$1. Другие валюты EM с утра также преимущественно... читать дальше
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