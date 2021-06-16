Цены рублевых корпоративных бондов в среду могут подрасти в ожидании итогов саммита США-РФ

Москва. 16 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут умеренно подрасти в ожидании оптимистичных итогов саммита президентов США и России, которые способны снизить градус геополитической напряженности, а также в преддверии итогов заседания Федрезерва США, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент РФ Владимир Путин в Женеве в среду проведет переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом: настало время "разгребать завалы" в российско-американских отношениях, положение дел "просто близко к критическому", считают в Кремле. Позитивным итогом саммита может стать возвращение послов РФ и США в Вашингтон и Москву. Начало беседы президентов России и США запланировано на 14:15 МСК, а финальная пресс-конференция президента РФ по итогам саммита ожидается в 19:00 МСК.

Индексы акций в США во вторник снизились на 0,2-0,8%, инвесторы сосредоточились на двухдневном заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США и оценивали новую порцию статистических данных.

В США во вторник вышла разнополярная статистика. Цены производителей в США (индекс PPI) в мае выросли на 0,8% к апрелю и на 6,6% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,5% и 6,2% соответственно. Розничные продажи в США в мае упали на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, эксперты в среднем прогнозировали менее значительное сокращение - на 0,8%, свидетельствуют данные Trading Economics. В то же время, промпроизводство в США в мае выросло на 0,8% при прогнозах роста на 0,6%. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июне сократился до 17,4 пункта при прогнозах снижения до 22,7 пункта с майских 24,3 пункта.

Американский ЦБ подведет итоги заседания в среду. По итогам встречи руководства регулятора, помимо традиционного заявления о ставке и объеме выкупа активов, будут опубликованы экономические прогнозы, а также ожидания относительно дальнейшей динамики процентных ставок. Эксперты полагают, что ФРС не станет давать сигналы о планах постепенного сокращения объема выкупа облигаций ранее, чем в августе-сентябре текущего года.

При этом точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, - может показать, что все 18 руководителей ЦБ ожидают по крайней мере одного повышения ставки в 2023 году, прогнозирует более половины респондентов Bloomberg.

В среду в Азии индексы акций также снижаются (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite теряет 1%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,5%), но стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне закрытия вторника).

Тем временем, продолжает подъем нефть на данных Американского института нефти (API) о значительном снижении запасов в США на прошлой неделе. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 8:53 МСК составила $74,42 за баррель (+0,6% и +1,6% накануне), июльская цена WTI - $72,5 за баррель (+0,5% и +1,8% во вторник).

API накануне сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 11 июня, упали на 8,5 млн баррелей. Если данные официально подтвердят, это будет максимальное сокращение с января, отмечает Bloomberg. По данным API, запасы бензина в стране выросли на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что выходящие в 17:30 МСК данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,2 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина не изменились, дистиллятов - выросли на 200 тыс. баррелей.

Рост нефтяных цен в этом месяце активизировался на фоне смягчения карантинных мер в ведущих экономиках мира благодаря вакцинации от коронавируса. Крупнейшие сырьевые трейдеры, включая Vitol и Glencore, считают, что цены на "черное золото" могут вернуться к $100 за баррель, пишет Financial Times.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник заметно возросла после выходных в России, но осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 5,109 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,124 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 15 июня снизился на 0,19% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,21 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,17%, опустившись до 719,28 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Ростелеком-001P-05R" (MOEX: RTKM) (-1,64%), "Почта России-001Р-10-боб" (-1,37%) и "ГПБ-001Р-09Р" (-0,57%), а в лидерах роста - облигации "Росбанк-002Р-04-боб" (+0,34%), "ГПБ-001Р-17Р" (+0,2%), "Собкомбанк-БО-П01" (+0,19%) и "Европлан ЛК-001Р-01" (+0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) полностью разместил выпуск 5-летних облигаций серии БО-П08 с офертой через 2 года объемом 10 млрд рублей по ставке на уровне 7,30% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 7,43% годовых.

"Трансмашхолдинг" (ТМХ) полностью разместил выпуск 5-летних облигаций серии ПБО-06 на 10 млрд рублей по ставке на уровне 8,05% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 8,21% годовых.

Сбербанк (MOEX: SBER) с 10:00 МСК 16 июня до 15:00 МСК 18 июня проведет сбор заявок на 2-летние облигации серии 001Р-SBER22 объемом от 15 млрд рублей и 5-летние облигации серии 001Р-SBER27 объемом от 15 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона 2-летнего выпуска - около 6,90% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне около 7,02% годовых, 5-летнего займа - около 7,40% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне около 7,54% годовых. Техразмещение обоих выпусков запланировано на 21 июня.

Также Сбербанк 16 июня с 12:00 до 12:30 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии 001Р-SBER28 объемом 20 млрд рублей. Премаркетинг выпуска банк не проводил.

"РЕСО-Лизинг" 17 июня начнет размещение выпуска облигаций серии БО-П-15 на 7 млрд рублей. Облигации гасятся в октябре 2021 года. Сбор заявок на выпуск прошел 15 июня, премаркетинг данного выпуска эмитент не проводил.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) установил ставку 10-го купона субординированных облигаций 2-й и 3-й серий в размере 6% годовых. Банк завершил размещение субординированных облигаций 2-3-й серий в марте 2017 года. Объем 2-й серии - 2 млрд рублей, 3-й серии - 3 млрд рублей. Номинал - 1 тыс. рублей. Ставка 1-го купона субордов обеих серий установлена на уровне 12,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки купонов, начиная с 3-го купона, определяются как значение ключевой ставки ЦБ, действующей по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала каждого последующего купонного периода, плюс 1 процентный пункт.

Совет директоров ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) принял решение выставить оферты по соглашению с владельцами облигаций серии БО-30, БО-31 и БО-38 суммарным объемом до 3,6 млрд рублей. Объем выкупа по серии БО-30 составит до 1 млн 593,561 тыс. облигаций, по выпуску БО-31 - до 639,988 тыс. облигаций, по займу БО-38 - до 1,4 млн штук ценных бумаг. Цена выкупа - 100% от номинала. Период подачи заявок и приобретения на выпуск БО-31 - с 25 июня по 1 июля, по двум оставшимся выпускам информацию о сроках сбора заявок компания пока не опубликовала. Облигации серии БО-30 объемом 2,5 млрд рублей были размещены в июле 2014 года, ставка текущего купона - 6,5% годовых. Бонды БО-31 объемом 2,5 млрд рублей были размещены в марте 2015 года, ставка текущего купона - 6,25% годовых. Выпуск серии БО-38 объемом 2,5 млрд рублей был размещен в январе 2015 года, ставка текущего купона - 6,5% годовых. Срок обращения всех займов - 10 лет.