Рубль незначительно меняется к доллару и евро на старте торгов в день ключевых событий недели

Москва. 16 июня. Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в среду незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине в ожидании основных событий недели - переговоров глав РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, а также заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,08-72,33 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,15 руб./$1 (-3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 87,49 руб./EUR1 (-6,25 коп. к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,46 коп. к уровню закрытия 15 июня, до 79,05 рубля.

Доллар при этом оказался на 31,82 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 27,9 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения рубля к доллару и евро на старте торгов 16 июня вызваны ожиданиями игроков рынка ключевых событий недели - российско-американского саммита на высшем уровне и заседания ФРС США по ставке.

Согласно материалам, распространенным кремлевской пресс-службой в преддверии мероприятия, прибытие президента РФ Владимира Путина на виллу Ла-Гранж и совместное фотографирование его с президентами США и Швейцарии Джо Байденом и Ги Пармеленом запланировано на 13:00 по местному времени. На 13:15 запланировано начало беседы президентов России и США - она состоится на первом этаже в библиотеке. На 14:30 назначено начало российско-американских переговоров в расширенном составе. В 16:15 начнется, как указано в материалах, вторая часть переговоров в расширенном составе. На 18:00 запланирована пресс-конференция президента РФ по итогам саммита. Американская сторона планирует провести пресс-конференцию президента Байдена по итогам саммита в Женеве после аналогичного мероприятия российского коллеги.

Рынки также находятся в ожидании заседания ФРС и оценивают новую порцию статистических данных. Американский ЦБ проводит очередное заседание 15-16 июня. По итогам встречи руководства регулятора, помимо традиционного заявления о ставке и объеме выкупа активов, будут опубликованы экономические прогнозы, а также ожидания относительно дальнейшей динамики процентных ставок. Рынки полагают, что ФРС не станет давать сигналы о планах постепенного сокращения объема выкупа облигаций ранее, чем в августе-сентябре текущего года.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $74,66 за баррель, что на 0,91% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $72,46 за баррель, что на 0,83% выше уровня на закрытие рынка 15 июня.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 теряет 0,46%, китайский CSI 300 - 1,28%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 находится вблизи уровня закрытия предыдущего дня.

Во вторник американские фондовые индексы завершили торги снижением. Помимо двухдневного заседания ФРС, внимание инвесторов сосредоточено на оценке новой порции статистических данных. Опубликованная во вторник информация американского министерства торговли указала, что розничные продажи в США в мае упали на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, в мае на 0,8% выросли объемы промышленного производства в США, что обусловлено существенным ростом выпуска автомобилей и запчастей к ним - на 6,7% после падения на 5,7% в апреле.