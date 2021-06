Инвесторы сосредоточились на заседании ФРС США

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением. Фондовые индексы государств АТР в основном снизились на торгах в среду. Цены на нефть повышаются в ходе торгов в среду.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник снижением, инвесторы сосредоточились на двухдневном заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США и оценивали новую порцию статистических данных.

Американский ЦБ подведет итоги заседания в среду. По итогам встречи руководства регулятора, помимо традиционного заявления о ставке и объеме выкупа активов, будут опубликованы экономические прогнозы, а также ожидания относительно дальнейшей динамики процентных ставок.

Эксперты полагают, что ФРС не станет давать сигналы о планах постепенного сокращения объема выкупа облигаций ранее, чем в августе-сентябре текущего года.

При этом точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, - может показать, что все 18 руководителей ЦБ ожидают по крайней мере одного повышения ставки в 2023 году, прогнозирует более половины респондентов Bloomberg.

"Мы сидим как на иголках в ожиданиях узнать, будет ли Федрезерв сворачивать меры стимулирования", - сказал основатель компании по управлению активами Navellier & Associates Луи Навелье, которого цитирует издание Barron's.

Опубликованные во вторник данные американского министерства торговли указали, что розничные продажи в США в мае упали на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Эксперты в среднем прогнозировали менее значительное сокращение - на 0,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в апреле продажи выросли на 0,9%, тогда как ранее было объявлено об отсутствии изменений.

Тем временем объем промышленного производства в США в мае увеличился на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете ФРС. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,6%, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal оценивали подъем на уровне 0,5%.

Согласно пересмотренным данным, в апреле промпроизводство увеличилось всего на 0,1%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее.

Рост в прошлом месяце был обусловлен, в первую очередь, существенным повышением производства автомобилей и запасных частей к ним - на 6,7% после падения на 5,7% в апреле.

Акции крупнейших компаний технологического сектора подверглись давлению во вторник. Цена бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) уменьшилась на 0,6%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,8%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,6%.

Тем временем акции Lordstown Motors Corp. выросли на 11,3%. По итогам сессии в понедельник цена бумаг производителя электромобилей рухнула на 18,8% после ухода из компании главного исполнительного и главного финансового директоров.

Котировки акций Royal Caribbean Group снизились на 1,2%. Круизный оператор начал процедуру частного размещения пятилетних высокодоходных облигаций объемом $650 млн, говорится в сообщении компании.

Бумаги Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) Inc. подешевели на 0,35%. Американская аптечная сеть предложит услуги доставки в день заказа через сервис Uber Eats. Услуга будет доступна в 7,8 тыс. магазинов в США и вскоре также появится в Пуэрто-Рико.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов опустился на 94,42 пункта (0,27%) и составил 34299,33 пункта. Standard & Poor's 500 снизился на 8,56 пункта (0,2%) - до 4246,59 пункта. Nasdaq Composite уменьшился на 101,29 пункта (0,71%), до 14072,86 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились на торгах в среду.

В центре внимания инвесторов находится заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое проходит 15-16 июня. По итогам очередной встречи руководства американского ЦБ, помимо традиционного заявления о ставке и объеме выкупа активов, будут опубликованы экономические прогнозы, а также ожидания относительно дальнейшей динамики процентных ставок.

Эксперты полагают, что ФРС не станет давать сигналы о планах постепенного сокращения объема выкупа облигаций ранее, чем в августе-сентябре текущего года.

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,5%.

Объем японского экспорта в мае увеличился на 49,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют официальные статданные. Темпы роста стали самыми высокими с апреля 1980 года. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 51,3% после подъема на 38% в апреле.

Импорт увеличился на 27,9% при прогнозе роста на 26,6% после подъема на 12,8% в апреле.

В число лидеров падения котировок вошли акции Unitika Ltd. (-3,6%), GS Yuasa Corp. (-3,1%) и Fast Retailing Co. Ltd. (-2,8%).

Рыночная стоимость производителя потребительской электроники Sony Group Corp. снизилась на 2,6% на 1,4%, выпускающей полупроводники Advantest Corp. - выросла на 0,1%.

Цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. опустилась на 0,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:55 мск снизился на 1,1%, тогда как гонконгский Hang Seng потерял 0,4%.

Наиболее существенные потери в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже несут акции BYD Co. Ltd. (-7,1%), Xinyi Solar Holdings Ltd. (-5,9%) и CSPC Pharmaceutical Group Ltd. (-4,8%).

Котировки бумаг производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. снижаются на 0,5%, одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan - на 3,4%.

Акции интернет-гигантов Tencent Holdings и Alibaba Group Holding теряют в цене 0,8% и 1,1% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к закрытию торгов вырос на 0,6%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 0,9%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 0,4%.

Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. увеличилась на 1,5%, бумаги Kia Corp. подорожали на 0,9%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 упал на 4,7%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto сократилась на 1,5% и на 0,3% соответственно.

Цены на нефть повышаются в ходе торгов в среду после того, как Американский институт нефти (API) сообщил о значительном снижении запасов в США на прошлой неделе.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 07:57 МСК в среду составляет $74,62 за баррель, что на $0,63 (0,85%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $1,13 (1,6%) - до максимальных с апреля 2019 года $73,99 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,69 за баррель, что на $0,57 (0,79%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка во вторник стоимость этих контрактов увеличилась на $1,24 (1,8%) - до $72,12 за баррель, что является максимальной отметкой с 10 октября 2018 года.

API накануне сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 11 июня, упали на 8,5 млн баррелей. Если данные официально подтвердят, это будет максимальное сокращение с января, отмечает Bloomberg.

По данным API, запасы бензина в стране выросли на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - на 2 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,2 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина не изменились, дистиллятов - выросли на 200 тыс. баррелей.

Еженедельный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране будет опубликован в среду в 17:30 МСК.

Рост нефтяных цен в этом месяце активизировался на фоне смягчения карантинных мер в ведущих экономиках мира благодаря вакцинации от коронавируса. Крупнейшие сырьевые трейдеры, включая Vitol и Glencore, считают, что цены на "черное золото" могут вернуться к $100 за баррель, пишет Financial Times.

Глава Trafigura Джереми Уэйр выразил обеспокоенность по поводу предложения на рынке нефти. "Проблема не в спросе. Весьма беспокоящей является ситуация с предложением, - сказал он. - Мы наблюдали, как капитальные расходы сократились с $400 млрд в год пять лет назад до всего лишь $100 млрд в год".

Нефть не торговалась выше $100 за баррель с 2014 года, когда скачок добычи сланцевой нефти в США привел к концу "суперцикла" на рынке. В начале текущего века цены подскочили с $10 за баррель до более $100 за баррель в 2008 году благодаря спросу в Китае. Они в среднем составляли $100 за баррель в течение последующих шести лет.