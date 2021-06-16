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16 июня 2021 года 09:20
Котировки бумаг "Системы" могут подняться к уровню 45 руб. - ПСБ
Котировки бумаг АФК "Система" могут подняться к уровню 45 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 36% от текущего уровня, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Мы положительно оцениваем финансовые результаты компании за первый квартал 2021 года. Учитывая специфику бизнеса, АФК "Система" нацелена на продолжение масштабирования "Биннофарм Групп". Также в долгосрочной перспективе возможен выход на IPO "Медси" и агрохолдинга "Степь". Сама АФК "Система" очень диверсифицирована, есть ряд бизнесов, которые приносят фиксированный доход ("МТС", Segezha Group, "Степь", Etalon) и есть часть рискованных активов с фокусом на инновационность. Наш целевой ориентир - 45 рублей за бумагу, потенциал роста - 36%", - указывает эксперт ПСБ Людмила Теличко. Также аналитик обращает внимание, что АФК "Система" анонсировала продолжение программы обратного выкупа акций (buyback) с 3 до 7 млрд руб. и продлила ее до середины сентября 2022 года. Новые параметры предполагают, что максимальное количество акций, выкупленных с начала запуска программы, не должно превышать 343 млн (изначально было 300 млн), отмечает Теличко. Выкупленные акции корпорация будет использовать для общих корпоративных целей, включая программу мотивации менеджмента. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-СИСТЕМА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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