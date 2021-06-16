Котировки бумаг "Системы" могут подняться к уровню 45 руб. - ПСБ

Котировки бумаг АФК "Система" могут подняться к уровню 45 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 36% от текущего уровня, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы положительно оцениваем финансовые результаты компании за первый квартал 2021 года. Учитывая специфику бизнеса, АФК "Система" нацелена на продолжение масштабирования "Биннофарм Групп". Также в долгосрочной перспективе возможен выход на IPO "Медси" и агрохолдинга "Степь". Сама АФК "Система" очень диверсифицирована, есть ряд бизнесов, которые приносят фиксированный доход ("МТС", Segezha Group, "Степь", Etalon) и есть часть рискованных активов с фокусом на инновационность. Наш целевой ориентир - 45 рублей за бумагу, потенциал роста - 36%", - указывает эксперт ПСБ Людмила Теличко.

Также аналитик обращает внимание, что АФК "Система" анонсировала продолжение программы обратного выкупа акций (buyback) с 3 до 7 млрд руб. и продлила ее до середины сентября 2022 года. Новые параметры предполагают, что максимальное количество акций, выкупленных с начала запуска программы, не должно превышать 343 млн (изначально было 300 млн), отмечает Теличко. Выкупленные акции корпорация будет использовать для общих корпоративных целей, включая программу мотивации менеджмента.

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