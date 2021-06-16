Вероятно закрепление цены нефти выше $75/барр. в ближайшее время - ПСБ

Вероятно закрепление цены на нефть марки Brent выше уровня в $75 за баррель в ближайшее время, говорится в комментарии управляющего эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Цена на нефть марки Brent продолжает расти пятый день подряд, "подпитываясь" все более одиозными прогнозами от профильных участников рынка. В среду в фокусе внимания будет статистика от Минэнерго США, которая даст больше понимания о силе автомобильного сезона. Мы полагаем, что при условии хороших статданных и отсутствия негативной риторики по итогам заседания Федрезерва цены на нефть марки Brent смогут закрепиться выше $75 за баррель", - отмечает Крылова.

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