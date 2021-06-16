Старт торгов индекса Мосбиржи в среду пройдет в небольшом плюсе - BCS Express

Старт торгов по индексу Мосбиржи в среду пройдет в небольшом плюсе, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Две центральные темы на повестке в среду - заседание ФРС и встреча президентов РФ и США. Волатильность на рынке акций может быть повышенной, как и обороты торгов. В индексе Мосбиржи пока еще сохраняется среднесрочный восходящий тренд. Сверху целевые ориентиры на 3875-3895 пунктах уже практически были достигнуты, а снизу граница тренда и ближайший важный уровень поддержки расположен на 3600-3620 пунктах. Спуска ниже этих рубежей пока не ожидается", - отмечает аналитик инвесткомпании.

Также Карпунин обращает внимание, что риски чуть более глубокой коррекции вниз остаются повышенными для бумаг "Яндекса", Ozon и TCS Group.

"С восьмой попытки обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" все-таки преодолели область 37-38 руб. Это важный технический сигнал, указывающий в пользу продолжения волны роста. Если в среду удастся удержаться выше этих отметок, то следующие цели сместятся в сторону круглого уровня в 40 рублей", - пишет эксперт BCS Express.

Указывает Карпунин и на то, что позитивная конъюнктура на рынке нефти не располагает к глубокой коррекции отечественного рынка акций. Наоборот, считает он, при сохранении котировок нефти марки Brent около текущих значений любые локальные откаты в нефтяных бумагах можно рассматривать в качестве повода для наращивания позиций. В частности, это может касаться "Роснефти" или "ЛУКОЙЛа".

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