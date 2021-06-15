Котировки евробондов РФ во вторник преимущественно снижаются вслед за ценами US Treasuries

Москва. 15 июня. Котировки выпусков российских еврооблигаций по преимуществу снижаются во вторник вслед за небольшим ослаблением цен большинства американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды при этом незначительно меняются к доходности базовых активов.

Участники рынка находятся в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое состоится 15-16 июня. По итогам встречи руководства регулятора, помимо традиционного заявления о ставке и объеме выкупа активов, будут опубликованы экономические прогнозы, а также ожидания относительно дальнейшей динамики процентных ставок.

При этом инвесторы полагают, что ФРС не станет давать сигналы о планах постепенного сокращения объема выкупа облигаций ранее, чем в августе-сентябре текущего года.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК уменьшилась на 3,9 базисного пункта по отношению к закрытию понедельника и составила 115,321% от номинала, что соответствует доходности 1,687% годовых (повышение на 0,8 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась за день на 0,391 базисного пункта и составила 100,818% от номинала (доходность подросла на 0,3 базисного пункта и составила 0,019% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился за день на 0,5 пункта, составив 166,8 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году опустились на 21,4 базисного пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 133,05% от номинала (доходность поднялась на 1,2 базисного пункта - до 3,685% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 15,8 базисного пункта - до 128,114% от номинала (доходность подросла на 1 базисный пункт, до 3,679% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году поднялись в цене на 1,6 базисного пункта, до 114,043% от номинала (доходность уменьшилась на 0,5 базисного пункта и составила 1,771% годовых), а с погашением в 2023 году уменьшились в стоимости на 0,2 базисного пункта, до 108,84% от номинала, что соответствует доходности 0,892% годовых (без изменения к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году опустился на 49 базисных пунктов - до 125,09% от номинала (доходность увеличилась на 2,5 базисного пункта - до 3,734% годовых), а бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 9,3 базисного пункта - до 112,072% от номинала, что соответствует доходности 2,103% годовых (снижение на 1,7 пункта к предыдущему дню).

"В начале этой недели цены российских бумаг вместе с американскими слабо корректируются вниз, дальнейшая динамика будет зависеть от новостей с заседания ФРС. Мы ожидаем, что регулятор не перейдет к неожиданному ужесточению ДКП и продолжит заверять рынок в длительной поддержке текущих условий. Джером Пауэлл также не должен существенно ужесточить свою риторику, и реакция доходностей на новости с заседания будет умеренно позитивной. После "недели тишины" представители ФРС должны продолжить свои выступления, и какие-либо проявления тревожности относительно инфляции могут пошатнуть веру во "временный характер" текущего инфляционного всплеска и усилить опасения скорого ужесточения ДКП. Тем не менее мы пока видим такой вариант развития событий как маловероятный, в связи с чем ожидаем, что на этой неделе доходности американских казначейских бумаг будут медленно расти и останутся в диапазоне 1,46-1,56% годовых для десятилетних бумаг", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Варвара Пономарева.