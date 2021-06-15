Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 16 июня в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в мае (09:00 МСК);

- промышленное производство, розничные продажи Китая в мае (10:00 МСК);

- встреча президентов России и США в Женеве (14:00 МСК);

- число разрешений на строительство и число строительств новых домов США в мае (15:30 МСК);

- отчет Минэнерго США о динамике запасов нефти и нефтепродуктов (17:30 МСК);

- итоги заседания ФРС и экономические прогнозы регулятора (21:00 МСК).

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