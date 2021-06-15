"ВТБ Мои Инвестиции" внес изменения в состав топ-10 акций России

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив бумаги "НЛМК", "ММК" и X5 Retail Group и убрав акции Polymetal, "Газпром нефти", "Магнита".

Таким образом, в топ-10 акций России вошли бумаги "АЛРОСА", "Газпрома", "Детского мира", "ЛУКОЙЛа", "НЛМК", "ММК", Ozon, Сбербанка и "Сургутнефтегаза".

"Мы добавляем акции производителей стали - "НЛМК" и "ММК". Пик доходности сталелитейных компаний еще впереди и, по нашим оценкам, придется на 2-3 кварталы, если цены на сталь сохранятся на текущих уровнях. Инвесторы смогут получить высокие дивиденды за указанные периоды. Фиксируем прибыль в акциях Polymetal после того, как были реализованы краткосрочные драйверы (день инвестора, увеличение веса в индексе MSCI Russia)", - отмечают аналитики инвестиционной платформы.

Также стратеги "ВТБ Мои Инвестиции" провели ротацию из "Магнита" в X5 Group, акции которой снизились на 26% от своего пика в октябре. Акции X5 добавлены на ожиданиях нормализации операционных результатов во 2К21 за счет снижения эффекта высокой базы прошлого года, а также ожидаемого принятия решения о стратегии развития цифровых бизнесов.

"Фиксируем прибыль по акциям "Газпром Нефти". Считаем, что соотношение риска и доходности по ним стало менее привлекательным после 20%-го рота котировок с момента включения в топ-10 акций России", - заключают эксперты "ВТБ Мои Инвестиции".

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