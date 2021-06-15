Рубль краткосрочно будет торговаться в диапазоне 71-72,5 руб./$1 - Сбер Управление Активами

Рубль, скорее всего, будет торговаться по отношению к доллару в диапазоне 71-72,5 руб./$1 в краткосрочной перспективе, считает директор по инвестициям Сбер Управление Активами Ренат Малин.

Дальнейшая динамика рубля будет вновь преимущественно определяться общим отношением инвесторов к активам из развивающихся стран, динамикой цен на нефть и геополитическим фактором, отмечает эксперт в комментарии.

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