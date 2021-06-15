Рубль днем подрастает к доллару и евро вслед за активно дорожающей нефтью

Москва. 15 июня. Доллар и евро немного опускаются на "Московской бирже" во вторник днем, рубль несколько подрастает к бивалютной корзине на фоне активно дорожающей нефти и в ожидании ключевых событий недели - переговоров глав РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, а также заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке.

Курс доллара США составил 72,05 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 5,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,22 руб./EUR1, подешевев на 18,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 11,48 копейки - до 78,87 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 16 июня на 15,21 копейки, до 71,8318 руб./$1, и уменьшил курс евро на 11,64 копейки, до 87,211 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка подрастает к доллару и евро вслед за активно дорожающей нефтью. Цены на нефть эталонных марок растут из-за опасений относительно достижения в ближайшее время соглашения по иранской ядерной программе. При этом игроки находятся в ожидании ключевых событий недели - российско-американского саммита на высшем уровне и заседания ФРС США по ставке.

В Кремле заявили о достижении окончательных договоренностей с Белым домом по формату и повестке саммита РФ - США, нерешенным пока остается вопрос о документах по итогам переговоров.

"Состоялся мой разговор с Салливаном, помощником (президента США) по нацбезопасности. Все договоренности, которые были достигнуты по формату, по повестке дня остаются в силе, ничего не меняется. В среду, как и было запланировано, в 13 часов начнем первую встречу президентов Путина и Байдена", - сказал журналистам в преддверии саммита помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня в Женеве рассчитаны на 4-5 часов с учетом перерывов, уточнил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Они рассчитаны где-то приблизительно на 4-5 часов. Это с перерывами" - сказал Песков журналистам во вторник.

Он также заметил, что в ходе переговоров будет происходить смена форматов.

Встреча глав РФ и США состоится в среду, 16 июня, в Женеве. В этом году Путин уже дважды общался с Байденом по телефону, напомнил Песков: 26 января и 13 апреля. До этого Путин встречался с Байденом, когда тот был вице-президентом США в 2011 году.

Заседание Федрезерва пройдет 15-16 июня. По итогам очередной встречи руководства американского ЦБ, помимо традиционного заявления о ставке и объеме выкупа активов, будут опубликованы экономические прогнозы, а также ожидания относительно дальнейшей динамики процентных ставок.

Эксперты полагают, что ФРС не станет давать сигналы о планах постепенного сокращения объема выкупа облигаций ранее, чем в августе-сентябре текущего года.

При этом точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, может показать, что все 18 руководителей ЦБ ожидают по крайней мере одного повышения ставки в 2023 году, прогнозирует более половины респондентов Bloomberg.

"Рубль стабилен в ожидании встречи президентов России и США. В пятницу укрепление рубля прервалось на фоне глобального усиления доллара США перед выходными, во вторник рубль слегка укрепляется, стабилизировавшись около отметки 72 за доллар. В центре внимания - статистика из США по промышленному производству, розничным продажам и индексу цен производителей за май. Однако торги должны проходить спокойно, т.к. инвесторы будут ждать завтрашнего решения ФРС США по денежно-кредитной политике и встречи президентов России и США. Если геополитическая ситуация останется стабильной, а риторика Федрезерва - достаточно мягкой, к концу недели рубль может направиться к 70-71 за доллар", - полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Ключевым событием для рубля на этой неделе станет завтрашняя встреча президентов РФ и США. Пока рынок позитивно оценивает перспективы встречи, в частности, надеясь на снятие ограничений с дипломатических миссий. Тем не менее разговор может пройти и в негативном ключе. Пока предсказать какой-либо исход невозможно, и рынку остается лишь следить за новостями. Не менее важным для рубля станет и заседание ФРС, которое, впрочем, не должно преподнести неприятных сюрпризов. До завтрашних событий курс пары "доллар-рубль", вероятно, будет малоподвижным и останется в диапазоне 71,5-72,5 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник выросла на 1,18% - до $73,72 за баррель. Это максимальный уровень за последние два года, отмечает Trading Economics.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,41% - до $71,88 за баррель. Таким образом, WTI достигла максимального уровня почти за три года.

Переговоры по иранской ядерной сделке вряд ли завершатся до президентских выборов в Иране, запланированных на 18 июня, сообщает S&P Global Platts со ссылкой на заявление замглавы МИД республики Аббаса Арагчи. "Если обсуждения затянутся, есть вероятность, что новое правительство займет другую позицию в переговорах, что может еще больше отсрочить достижение соглашения", - считают аналитики ING.

Аналитики отмечают, что если Иран не восстановит экспорт в краткосрочном периоде, ОПЕК+ придется дальше наращивать добычу, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос.

Некоторую обеспокоенность инвесторов вызывает эпидемиологическая ситуация в Европе. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник объявил о продлении ограничительных мер в Англии еще на четыре недели, отодвинув срок их снятия с 21 июня на 19 июля, ради охвата вакцинацией от COVID-19 более значительного числа жителей.

Банк России во вторник, 15 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 985,7 млрд рублей (при лимите 1,29 трлн и спросе 985,7 млрд рублей) в среднем по ставке 5,45% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 8 июня, банки разместили 830,4 млрд рублей (при лимите 1,58 трлн и спросе 830,4 млрд рублей) в среднем по ставке 4,95% годовых

Кроме того, ЦБ РФ 15 июня провел доразмещение 46-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР). Выпуск был размещен в объеме 2 млрд 502,8 млн рублей, средневзвешенная цена составила 100% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 5,56% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 18 б.п. - до 5,63% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 6 б.п. - до 5,78% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 3 б.п. - до 6,21% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 6 б.п. и составила 6,45% годовых.