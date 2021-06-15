Вероятна коррекция вниз по индексу Мосбиржи - "Открытие Брокер"

Вероятна коррекция вниз по индексу Мосбиржи до уровней 3800-3820 пунктов в отсутствие уверенных сигналов для роста рынка, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

"Индекс Мосбиржи смог обновить исторический максимум, достигнув отметки 3865,20, но затем взял более логичное направление на фоне дешевеющих промышленных металлов. Российский рынок акций демонстрирует относительную перекупленность в последнее время и без уверенных сигналов на рост склонен к коррекции и тестированию поддержки на уровне 3800-3820 пунктов", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.