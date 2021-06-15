"Финам" рекомендует покупать акции Сургутнефтегаза с прогнозной ценой 41,1 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" с прогнозной ценой 41,1 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 10,1%, от текущего уровня, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Рост котировок обыкновенных акций ПАО "Сургутнефтегаз", скорее всего, идет на фоне впечатляющего роста индекса Мосбиржи - инвесторы всё больше обращают внимание на "отставшие" акции, к которым как раз относится "обычка" компании. С точки зрения технического анализа, данное движение может привести к выходу наверх из среднесрочного восходящего треугольника и росту до предыдущих локальных максимумов в диапазоне 42-43 рублей за бумагу. В случае неудачи акции могут вернуться к нижней границе фигуры, расположенной у отметки 36 рублей", - указывает аналитик Сергей Кауфман.

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