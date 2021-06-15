Возможен рост котировок нефти до $75/барр. - Saxo Bank

Возможен подъем котировок нефти марки Brent до максимума 2019 года - $75 за баррель, несмотря на риск краткосрочной коррекции, сообщается в комментарии Saxo Bank.

Аналитики инвестбанка констатируют, что темпы роста нефтяных цен замедлились - несмотря на весьма "бычий" прогноз на второе полугодие, рынок начинает задумываться, не заложено ли уже полностью в цены восстановление спроса в Западном полушарии.

"Ежемесячные отчеты о рынке нефти от Управления энергетической информации США, ОПЕК и Международного энергетического агентства единодушно обещают нефти увеличение спроса; МЭА, в частности, ожидает, что общемировой спрос вернется на допандемический уровень к концу следующего года. При этом, пусть даже Иран в ближайшие месяцы вернется на глобальный рынок нефти, нет сомнений, что группа ОПЕК+ имеет возможность диктовать направление цен. Однако искусственно поддерживая низкий уровень предложения в ближайшие месяцы, группа рискует потерять преимущество на 2022 год, в котором, по прогнозу МЭА, рост добычи вне ОПЕК может составить 1,6 млн баррелей в сутки", - отмечают в Saxo Bank.

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