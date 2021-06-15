Котировки акций Мосбиржи обладают потенциалом роста в ближайшие дни - "Велес Капитал"

Котировки акций "Московской биржи" по-прежнему обладают потенциалом роста в ближайшие торговые сессии, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Котировки акций "Мосбиржи" к середине торговой сессии во вторник прибавили 0,55%. С технической точки зрения, цена бумаги после рывка наверх с локальных минимумов в начале июня приостановила повышение, но все еще находится в выгодной позиции для развития восходящего движения. ADX также указывает на преобладание "бычьего" тренда, в связи с чем в ближайшие дни не исключен пробой предыдущего максимума в 177,40 рубля с перспективой движения в район 180,80 рубля, а далее - закрытие майского "гэпа" с курсом на рост к 184,34 рубля. Ситуация изменится при закреплении бумаг ниже 172 рублей", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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