"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Dominion Energy с целью $85 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: 75$, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Dominion Energy в ближайшие годы планирует осуществить масштабные инвестиции в возобновляемые источники энергии (ВИЭ): до 2035г компания обещает довести мощности СЭС до 13,4 ГВт, а также завершить строительство ряда ВЭС. Компания также планирует продлить лицензии действующих АЭС Surry и North Anna на 20 лет, что окажет поддержку программе по выходу на углеродную нейтральность к 2050г", - отмечают эксперты инвесткомпании.

После провала проекта Atlantic Coast Pipeline, стоившего Dominion значительных убытков в 2020г, компания объявила о стратегическом фокусе на регулируемых операциях и планирует довести их долю до 90%, напоминают аналитики. В 2020г Dominion перезапустила дивидендную политику: c 2021г планируется ежегодно повышать дивидендные выплаты в среднем на 6%, а ожидаемая дивидендная доходность NTM составит около 3,4%.

"С технической точки зрения, инструмент отскакивает от восходящей линии поддержки. При покупке на 17,5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $85 риск по сделке составит 0,65%. Коэффициент прибыль/риск - 2,46", - указывают эксперты инвесткомпании.

Dominion Energy - один из крупнейших электроэнергетических холдингов США. Компания предоставляет услуги по генерации, распределению и сбыту электроэнергии, а также газоснабжению.

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