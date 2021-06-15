"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусГидро" с целью 0,95 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 8-18 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: 0,81 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"РусГидро" - одна из крупнейших российских генерирующих компаний. В данный момент находится на стадии строительства и реализации крупных энергетических проектов. Кроме того, недавно "РусГидро" заявила о готовности построить совместно с компанией "Россети" до 10 тысяч зарядных станций для электрокаров в период до 2024 года", - отмечают эксперты инвесткомпании.

"С технической точки зрения бумага движется в рамках восходящего тренда. Открывать позиции рекомендуем от текущих уровней с целью 0,95 руб. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 0,81 руб., риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,75", - указывают аналитики "Финама".

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