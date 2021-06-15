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Главная / Мнения аналитиков / Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4220-4270п во вторник - "Фридом Финанс"
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15 июня 2021 года 13:51
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4220-4270п во вторник - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4220-4270 пунктов в течение торговой сессии во вторник, говорится в комментарии старшего аналитика "Фридом Финанс" Ильи Зубкова. "Технически индекс S&P 500 по-прежнему находится в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индексу широкого рынка удалось завершить торговую сессию выше предыдущего исторического максимума. Индикатор RSI указывает на относительную силу покупателей, а MACD остается на положительной территории, поэтому продолжение восходящего движения наиболее вероятно. Ближайшей целью для "быков" выступает уровень 4300 пунктов", - отмечает эксперт инвесткомпании. Мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику, констатирует Зубков. По-прежнему отмечается переток капитала из компаний "стоимости" в акции "роста". Комментарии ФРС о временном характере инфляции остаются в фокусе внимания и по-прежнему вызывают опасения по поводу возможной ошибки в политике регулятора. "Сырьевые цены и логистические расходы сохраняются на высоком уровне, а крупные производители продовольственных товаров сообщают о неполном переносе роста себестоимости на потребительские цены. Таким образом, по ожиданиям рынка, инфляционное давление продолжит усиливаться. Основные вопросы инвесторов в преддверии заседания FOMC в среду связаны с комментариями Пауэлла о возможном начале обсуждения сворачивания ультрамягкой монетарной политики и перспективе повышения ключевой ставки", - пишет аналитик "Фридом Финанс". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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