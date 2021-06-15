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15 июня 2021 года 12:06
Повышение ставки ЦБ РФ до 6% в июле неизбежно при сохранении темпов роста потребительских цен - ITI Capital
Повышение ставки ЦБ РФ до 6% в июле неизбежно при сохранении темпов роста потребительских цен, полагают эксперты ITI Capital. "Если рост потребительских цен в ближайшее время не замедлится, повышение ключевой ставки до 6% в рамках опорного заседания в июле (намечено на 23.07) уже практически предрешено. В дальнейшем наш базовый прогноз не исключает, что до конца года стоимость кредитования может быть доведена до 6,25%. Наши ожидания по доходности десятилетних ОФЗ на конец декабря пока составляют 6,8-7% годовых", - полагают эксперты инвесткомпании Искандер Луцко, Ольга Николаева и Сергей Волобоев. "Банк России в ходе июньского заседания по денежно-кредитной политике впервые в истории пошел на второе подряд повышение ключевой ставки широким шагом, в 50 б.п., доведя ее значение до 5,5%, -напоминают они. - Большинство участников рынка ждали данного решения в последние дни перед заседанием после выхода разочаровывающих данных по инфляции. В частности, в мае рост цен составил уже в 6% в годовом выражении, в то время как на первой неделе июня показатель ускорился до 6,15%. Другим аргументом ЦБ в пользу такого решения также стало повышенное инфляционное давление, приобретающее устойчивый характер благодаря быстрому росту спроса". Наиболее важным моментом в пресс-релизе, на взгляд стратегов ITI Capital, стало появление абсолютно четкого настроя на продолжение ужесточения монетарных параметров. Регулятор указал на "необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". "Максимально "ястребиный" сигнал не напугал инвесторов в гособлигации, поскольку они с оптимизмом восприняли готовность к активным мерам борьбы с инфляцией. Ход торгов на валютном рынке особо не изменился. В дальнейшем мы пока по-прежнему не видим серьезной угрозы для ОФЗ даже в условиях более резкого подъема ключевой ставки. Участники рынка федеральных займов уже давно закладывают в цены данный сценарий - судя по доходности на ближнем участке суверенной кривой, рынок не исключает роста ставки вплоть до 6,5%", - отмечают аналитики инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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