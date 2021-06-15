Рынок акций РФ утром продолжает попытки роста вслед за миром, лидируют "Сургутнефтегаз" и "Система"

Москва. 15 июня. Рынок акций РФ утром во вторник сохраняет попытки роста вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью в ожидании новостей от Федрезерва США и саммита глав РФ-США; лидируют в росте акции "Сургутнефтегаза" без новостей и дорожающие на отчете бумаги АФК "Система", давление на индекс МосБиржи оказывает укрепление рубля.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3858,62 пункта (-0,04%, максимум сессии и новый пик - 3865,2 пункта), индекс РТС - 1693,65 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,7%.

Доллар подешевел до 71,77 рубля (-0,34 рубля).

Президент США Джо Байден собрал группу экспертов по России, включая бывших чиновников администрации экс-президента Дональда Трампа, для подготовки к саммиту с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, эксперты "призвали Байдена не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным" и "не предоставлять ему никакой возможности" попытаться затмить переговоры новыми публичными предложениями. Отмечается, что среди экспертов не было прямых разногласий по подходу, который следует избрать Байдену во время встречи с российским лидером. Встреча Байдена и Путина пройдет 16 июня в Женеве.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+1,7% и +0,4% "префы"), АФК "Система" (+1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,9%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Московской Биржи" (+0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,1% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%).

Выручка АФК "Система" в I квартале 2021 года составила 171,54 млрд рублей, что на 8,4% выше показателя аналогичного периода 2020 года, говорится в финансовом отчете корпорации. Скорректированная OIBDA "Системы" выросла на 6,1% - до 56,93 млрд руб.

Результаты корпорации по выручке и OIBDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Ранее опрошенные аналитики ожидали, что выручка АФК увеличится на 7,38% - до 169,92 млрд рублей, OIBDA вырастет на 5,49% - до 56,6 млрд рублей.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что на рынке акций РФ вполне может начаться легкая фиксация прибыли, если ситуация на мировых биржах не начнет улучшаться. Но, скорее всего, крупные инвесторы предпочтут взять паузу в преддверии итогов заседания ФРС США. От самого мероприятия никто никаких сюрпризов не ждет, важны будут слова главы ФРС Джерома Пауэлла относительно инфляции в США и намерений Федрезерва продолжить или начать сворачивать программу количественного смягчения.

Сохраняется позитивный взгляд на акции Сбербанка, "Мосбиржи" и "Газпрома". Коррекция, если она будет, не отменяет восходящего тренда по российскому рынку акций, считает Антонов.

По мнению начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, индексы развитых и развивающихся рынков продолжают тяготеть к символическому росту в ожидании итогов заседания ФРС 15-16 июня, способного снять или, напротив, подкрепить опасения относительно склонности регулятора пересмотреть свои оценки длительности наблюдаемого всплеска инфляционного давления и готовности начать сворачивание программ выкупа активов. Скорее всего, сокращение последних вполне может начаться уже с осени, хотя в этом пока нет заметных рисков, учитывая текущий высокий уровень экономической активности.

В Азии во вторник просели китайские индексы, что, возможно, связано с ужесточением позиции G7 в отношении Китая. Экономический календарь ближайших дней крайне насыщен. Во вторник в центре внимания блок статистики по США (розничные продажи, промпроизводство за май), который может подогреть текущий сантимент на рынках, однако вряд ли приведет к активному росту. Более значимы для рынков будут новости от ФРС и данные по экономике КНР по розничным продажам и промпроизводству.

В целом неплохой внешний фон может позволить основным российским фондовым индексам сохранить восходящую динамику. Целевым диапазоном по индексу МосБиржи выступает область 3870-3910 пунктов, с оживлением спроса на акции компаний внутренних секторов, считает Локтюхов.

В США в понедельник обновили максимумы индексы акций S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq (+0,7%), просел Dow Jones (-0,3%). S&P 500 завершил рекордом 29-е торги в текущем году, Nasdaq обновил исторический максимум впервые с конца апреля за счет роста акций высокотехнологического сектора.

Во вторник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite потерял 0,9%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,7%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,4-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы, которое пройдет 15-16 июня. По итогам очередной встречи руководства американского ЦБ, помимо традиционного заявления о ставке и объеме выкупа активов, будут опубликованы экономические прогнозы, а также ожидания относительно дальнейшей динамики процентных ставок.

Эксперты полагают, что ФРС не станет давать сигналы о планах постепенного сокращения объема выкупа облигаций ранее, чем в августе-сентябре текущего года.

При этом точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, может показать, что все 18 руководителей ЦБ ожидают по крайней мере одного повышения ставки в 2023 году, прогнозирует более половины респондентов Bloomberg.

На нефтяном рынке цены утром во вторник не оставляют попыток роста на фоне затягивания переговоров по иранской ядерной сделке; цена Brent находится вблизи уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в понедельник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $73,22 за баррель (+0,5% и +0,2% накануне), июльская цена WTI - $71,19 за баррель (+0,4% и -0,04% в понедельник).

Переговоры по иранской ядерной сделке вряд ли завершатся до президентских выборов в ИРИ, запланированных на 18 июня, сообщает S&P Global Platts со ссылкой на заявление замглавы МИД республики Аббаса Арагчи.

Аналитики отмечают, что если Иран не восстановит экспорт в краткосрочном периоде, ОПЕК+ придется дальше наращивать добычу, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос.

Тем временем управление энергетической информации Минэнерго США повысило прогноз добычи трудноизвлекаемой нефти в июне на 32 тыс. б/с с ранее ожидавшихся 7,765 млн б/с против 7,707 млн б/с в мае. В июле EIA ожидает увеличения добычи до 7,803 млн б/с.

Некоторую обеспокоенность инвесторов вызывает эпидемиологическая ситуация в Европе. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник объявил о продлении ограничительных мер в Англии еще на четыре недели, отодвинув срок их снятия с 21 июня на 19 июля, ради охвата вакцинацией от COVID-19 более значительного числа жителей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Варьеганнефтегаза" (MOEX: VJGZ) (+15,1% и +7,7% "префы"), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+10,2%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+5,3%, ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (+4,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-2,3%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (-1,1%) и просели после отсечки дивидендов за 2020 год акции "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-1%, до 76,2 рубля; дивиденды - 0,54 рубля на акцию).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 14,55 млрд рублей (из них 1,99 млрд рублей пришлось на акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), 1,94 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,85 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).